Выходить на лед крайне опасно. Об этом сообщает служба гидрометеорологических прогнозов Гидромета Минприроды.



Фото: пресс-служба СК

«В настоящее время на водоемах и отдельных участках рек толщина льда не превышает 10 см, во льду имеются большие полыньи. На этой неделе оттепель будет способствовать дальнейшему разрушению льда на реках и водоемах», — рассказали специалисты.

В МЧС также предупреждают об опасности и напоминают, что подтаявший лед имеет оттенки серого, матово-белого или желтого цвета и является наиболее ненадежным, так как обрушивается без предупреждающего звука потрескивания. Самый прочный лед голубого оттенка.

Спасатели порекомендовали, как поступать, если человек провалился под лед. Самое главное — не поддаваться панике. «Пока между слоями одежды остается воздух, вы сможете держаться на плаву. Чтобы выбраться из полыньи, налегайте грудью на лед и широко расставьте руки, тем самым увеличите площадь опоры и уменьшите давление на кромку льда. Выбравшись из воды, вставать категорически запрещено, так как остается опасность снова провалиться под лед. Следует откатиться подальше и ползком добираться до берега», — советуют в МЧС.

Также если вы оказались очевидцем, то в первую очередь оцените обстановку и подумайте, сможете ли помочь человеку или лучше позвать еще кого-нибудь на помощь. Для оказания помощи нужно вооружиться палкой либо веревкой, подползти к месту пролома льда за 3−4 м и подать пострадавшему второй конец имеющегося средства спасения. После извлечения человека из воды его необходимо сразу же отвести в теплое место и вызвать скорую помощь. Если необходима помощь спасателей, незамедлительно нужно звонить по телефонам 101 или 112.