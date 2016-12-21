Минск, 22 декабря. Инициативная группа жителей Минска собрала более 500 подписей с требование пересмотреть детальный план застройки улицы Орловской и Старовиленского тракта, сообщил БелаПАН координатор общественной кампании "Генплан — для минчан!" Денис Кобрусев.



Данное обращение 21 декабря направлено в администрацию Центрального района Минска в рамках общественного обсуждения градостроительного проекта детального планирования (ПДП) территории в границах улицы Орловской, Старовиленского тракта, переулка Нововиленский , которое проходило с 28 ноября по 22 декабря.



Проект детального плана предусматривал: снос жилых домов по улице Нововиленской №№ 3, 5, 7, 9, 11, 12 и 13; вынос базы ЖРЭО Центрального района Минска; строительство жилых интегрированных домов с объектами обслуживания и подземным паркингом по улице Нововиленской; строительство дипломатического представительства по улице Орловской; строительство общественной пристройки к дому по улице Нововиленской, 1. Также предусматривался снос жилых домов по улице Нововиленской №№ 14 и 15, переулку Нововиленскому № 14, улице Орловской №№ 51, 53, 57 и 59, Старовиленскому тракту №№ 75А и 77 и строительство жилых интегрированных домов в увязке со строительством линии метрополитена и транспортной развязки по улице Орловской; реконструкция с надстройкой мансардного этажа по переулку Нововиленскому №№ 2, 4, 6, 8, 10 и 12.



"Однако не все предложенные изменения устроили местных жителей. И жители квартала выступают за изменение планов городских властей", — отметил активист.



Жители предлагают властям уменьшить объемы жилого и общественного фонда, планирующегося к размещению на территории в границах ПДП; исключить из плана многоквартирный жилой дом с пристроенным фитнес-центром и заменить его стоянкой автотранспорта (парковками) нормативной вместимости или объектами общественного социально-гарантированного обслуживания.



Также жители требуют провести реконструкцию улицы Нововиленской (на участке от Старовиленского тракта до улицы Орловская) с расширением проезжей части и, исходя из этого, скорректировать планы по застройке улицы Нововиленской жилыми интегрированными домами на указанном участке. Они также считают необходимым исключить планы реконструкции с надстройкой жилых домов №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 по Нововиленскому переулку.



Предлагается сохранить обеспеченность детскими дошкольными учреждениями на текущем уровне (45 мест на 1000 жителей) на весь срок реализации плана детального планирования и направить этот план на доработку с учетом поступивших замечаний и предложений.



"Данный детальный план на местных жителей не произвел положительного впечатления, а во многом их дезориентировал. Жителям трёхэтажек предложили надстроить мансарды, в то время как уже сейчас их дома идут трещинами при отсутствии капитального ремонта, — отметил Кобрусев. — Жителям идущих домов под снос не предоставили никакой конкретной информации, каким образом это будет происходить".

По словам координатора, "остальных банально уплотнят, обрезая зеленые зоны и парковочные места". "Поэтому подобные детальные планы, которые существенно изменяют ситуацию в районе нужно более тщательно готовить, проводя предварительную работу с местных население, чтобы максимально учесть их интересы и избегать социальных конфликтов как при обсуждении проектов, так и при их реализации", — считает активист.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 500 минчан требуют пересмотреть детальный план застройки улицы Орловской и Старовиленского тракта Минск, 22 декабря. Инициативная группа жителей Минска собрала более 500 подписей с требование пересмотреть детальный план застройки улицы Орловской и...

Марина Носова, БелаПАН.