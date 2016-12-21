МИНСК, 22 дек — Sputnik. Большинство жителей Италии, Франции и Великобритании считают, что за минувший год ситуация с мигрантами в их странах ухудшилась, соответствующие данные опубликованы по результатам опроса Sputnik.Мнения, проведенным компанией Ifop.

Миграционный кризис возник в Европе в начале 2015 года: количество беженцев из Сирии, Афганистана и Северной Африки возросло многократно. Власти стран Евросоюза приняли решение принимать большую часть беженцев.

Как европейцы относятся к мигрантам?

С начала миграционного кризиса большинство европейцев выступало за принятие беженцев и мигрантов, однако после ряда терактов и социальных взрывов, связанных с ними, многие решили пересмотреть свое отношение.



© Sputnik / Виктор Толочко Мигранты из Украины лечатся в Беларуси за деньги

По данным опроса, большинство жителей Италии (79%), Франции (67%) и Великобритании (53%) считают, что за последний год ситуация с мигрантами в их странах ухудшилась. Недовольны ситуацией 45% жителей Германии и Испании, менее критично к теме отнеслись поляки — там негативно оценивают положение с миграцией лишь 35%.

Улучшение обстановки с мигрантами заметили лишь 16% немцев, 7% жителей Франции, Испании и Великобритании, 6% опрошенных в Польше и всего 2% в Италии.



© Sputnik/ Sputnik.Мнения: Жители Европы отмечают ухудшение ситуации с мигрантами

"Среди недовольных в основном сторонники партий правого толка и люди старше 35 лет. Исключения составляют Польша, где не оказалось разницы между приверженцами разных политических взглядов, и Германия, где примерно одинаковое мнение высказали респонденты разных возрастных категорий", — сообщили организаторы опроса.

Провели аналогичный опрос и в США. Так, 35% респондентов уверены, что ситуация с миграцией ухудшается, еще 33% считают, что она никак не изменилась, а 19% заявили о позитивных наблюдениях.

Накроет ли Беларусь волна миграции?

По словам замминистра МВД Николай Мельченко, ситуация с нелегальной миграцией в Беларуси находится под контролем. В настоящее время через республику в Европу пытаются попасть граждане Узбекистана, Вьетнама и Афганистана. Большая часть мигрантов и беженцев в Беларуси — из охваченной войной Украины, однако сейчас " волна схлынула ".

Планов же по широкому принятию беженцев из Сирии у Беларуси нет — об этом несколько раз заявляло МВД республики. По словам представителя Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Жан-Ива Бушарди, статус беженца в стране получили лишь 14 сирийцев.

Корреспонденты Sputnik летом побывала в Бресте, где статус беженца пытается получить семья из Афганистана — их трогательной историей занимались и представители ООН. Познакомились мы в Бресте и с чеченскими беженцами , которые пытаются через республику попасть в Польшу, а заодно стали героями тематической фотовыставки и материала Sputnik.

С легальной миграцией в Беларуси проще: Sputnik знакомился с некоторыми мигрантами и расспрашивал их о жизни в Беларуси. По словам уроженца Армении Карена Мурадяна, Беларусь часто бывает даже слишком дружелюбной, а чтобы избежать судьбы Европы, собеседник агентства посоветовал серьезнее и жестче относится к вопросам миграции .

В мультимедийном пресс-центре Sputnik проходили и несколько открытых обсуждений проблем миграции — так, гости Беларуси рассказывали о своей жизни в республике и перспективах развития ситуации, а специалисты обсуждали проблему на всем постсоветском пространстве и также пришли к выводу о необходимости поиска решения на международном уровне.

Пока в Беларуси спокойно, да и сами белорусы не видят проблем в миграции — однако по опыту Европы понятно, что это может измениться абсолютно неожиданно.