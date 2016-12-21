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8 рублей за метр. В Бресте заработали елочные базары

22.12.2016 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте начали продавать ели. Цена — около 8 рублей за 1 метр. Сосна обойдется дешевле, пишет «Брестская газета».


Продавец новогодних красавиц Андрей рассказал «БГ», что за день удается продать около 15 штук, а в выходные — почти в два раза больше.

Наибольшей популярностью пользуются елочки высотой метр-полтора. Однако покупают и совсем маленькие, и те, высота которых достигает трех метров.

 
Теги: Брест
 
 
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Наибольшей популярностью пользуются елочки высотой метр-полтора.

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