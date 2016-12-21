В Бресте начали продавать ели. Цена — около 8 рублей за 1 метр. Сосна обойдется дешевле, пишет «Брестская газета».





Продавец новогодних красавиц Андрей рассказал «БГ», что за день удается продать около 15 штук, а в выходные — почти в два раза больше.

Наибольшей популярностью пользуются елочки высотой метр-полтора. Однако покупают и совсем маленькие, и те, высота которых достигает трех метров.