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8 рублей за метр. В Бресте заработали елочные базары
22.12.2016 10:02 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте начали продавать ели. Цена — около 8 рублей за 1 метр. Сосна обойдется дешевле,
Продавец новогодних красавиц Андрей рассказал «БГ», что за день удается продать около 15 штук, а в выходные — почти в два раза больше.
Наибольшей популярностью пользуются елочки высотой метр-полтора. Однако покупают и совсем маленькие, и те, высота которых достигает трех метров.
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Наибольшей популярностью пользуются елочки высотой метр-полтора.
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