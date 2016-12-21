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К решению вопроса задержанного в Беларуси блогера Александра Лапшина подключился МИД Армении

22.12.2016 11:02 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 22 декабря. К решению вопроса задержанного в Беларуси российско-израильского блогера Александра Лапшина подключилось Министерство иностранных дел Армении. Об этом сообщил Радио Азатутюн пресс-секретарь армянского МИД Тигран Балаян. "Мы занимаемся этим вопросом. Подробности, касающиеся наших действий, по понятным причинам, пока представить не можем", — сказал он.

Александр Лапшин известен в российской медиасфере как автор блога на сайте радиостанции "Эхо Москвы" и в других изданиях. Он также ведет блог путешественника на украинском ресурсе obozrevatel.com.

Лапшин был задержан в Минске 14 декабря по запросу Азербайджана, который обвиняет его в незаконном посещении Нагорного Карабаха. Сразу после его задержания азербайджанский новостной ресурс azeri.today сообщил, что Лапшин объявлен Азербайджаном в международный розыск за то, что неоднократно совершал не согласованные с официальным Баку визиты на территорию Нагорного Карабаха. Сообщалось также, что в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту. 

Уже неделю Александр Лапшин содержится в следственном изоляторе № 1 Минска. Его подруга Екатерина рассказала БелаПАН, что вопросом об освобождении Александра занимаются два адвоката, которые являются специалистами по таким делам. К решению проблемы блогера, по ее словам, также подключились израильские и российские дипломаты, поскольку у Лапшина двойное гражданство. "Делается максимально возможное для его освобождения", — подчеркнула Екатерина.

По информации израильских СМИ, МИД Израиля обратился к властям Беларуси с просьбой не экстрадировать Александра Лапшина в Азербайджан. Кроме того, Израиль по дипломатическим каналам добивается от Баку прекращения уголовного преследования блогера.

Правоохранительные органы Беларуси до сих пор не прокомментировали ситуацию с задержанием Лапшина.


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 декабря. К решению вопроса задержанного в Беларуси российско-израильского блогера Александра Лапшина подключилось Министерство иностранных дел Армении....

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