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Гомельские таможенники пресекли ввоз в Беларусь опасного наркотического средства

22.12.2016 11:06 — Новости Общества | Tut.by  
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В пункте пропуска «Тереховка» в техническом помещении одного из вагонов поезда «Запорожье — Минск» таможенники обнаружили два полиэтиленовых пакетика с белым кристаллическим веществом.

После проведения экспертизы стало известно — в пакетиках опасный наркотик — метамфетамин. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Гомельской таможни.

 
Теги: Минск
 
 
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Таможенники обнаружили два полиэтиленовых пакетика с белым кристаллическим веществом.

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