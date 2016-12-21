В пункте пропуска «Тереховка» в техническом помещении одного из вагонов поезда «Запорожье — Минск» таможенники обнаружили два полиэтиленовых пакетика с белым кристаллическим веществом.

После проведения экспертизы стало известно — в пакетиках опасный наркотик — метамфетамин. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Гомельской таможни.