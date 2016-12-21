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Гомельские таможенники пресекли ввоз в Беларусь опасного наркотического средства
22.12.2016 11:06 — Новости Общества | Tut.by
В пункте пропуска «Тереховка» в техническом помещении одного из вагонов поезда «Запорожье — Минск» таможенники обнаружили два полиэтиленовых пакетика с белым кристаллическим веществом.
После проведения экспертизы стало известно — в пакетиках опасный наркотик — метамфетамин. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Гомельской таможни.
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Таможенники обнаружили два полиэтиленовых пакетика с белым кристаллическим веществом.
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