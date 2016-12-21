С начала 2017 года все медицинские профосмотры будут проводить в могилевской поликлинике № 6. До этого по договорам работали многие лечебные учреждения областного центра.

Теперь вся информация и документация о профосмотрах будет сконцентрирована в одном месте, пояснили в облисполкоме.

Городскую поликлинику № 6 для профосмотров выбрали не случайно. Во-первых, она бывшая «лавсановская» — строилась для большого предприятия, работники которого и должны были там проходить ежегодную диспансеризацию. Во-вторых, на решение повлияли удобство транспортной сети и соответствующая диагностическая база. Недавно поликлиника получила и новый аппарат УЗИ в рамках помощи правительства Японии.

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