|
Медицинские профосмотры в Могилеве будут проводить в одной поликлинике
22.12.2016 11:31 — Новости Общества | Tut.by
С начала 2017 года все медицинские профосмотры будут проводить в могилевской поликлинике № 6. До этого по договорам работали многие лечебные учреждения областного центра.
Теперь вся информация и документация о профосмотрах будет сконцентрирована в одном месте, пояснили в облисполкоме.
Городскую поликлинику № 6 для профосмотров выбрали не случайно. Во-первых, она бывшая «лавсановская» — строилась для большого предприятия, работники которого и должны были там проходить ежегодную диспансеризацию. Во-вторых, на решение повлияли удобство транспортной сети и соответствующая диагностическая база. Недавно поликлиника получила и новый аппарат УЗИ в рамках помощи правительства Японии.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала 2017 года профосмотры будут проходить в поликлинике №6.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии