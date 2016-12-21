«Добрый день, с фабрики галош беспокоят, у нас идея, — взволнованно сообщил голос в трубке. — Мы пишем открытое письмо Лубутену. Хотим предложить ему сотрудничество». Это могло показаться нелепым розыгрышем, если бы не одно «но» — работникам предприятия-банкрота, находящегося в 2,5 тысячах километров от Франции, не до шуток — надо спасать завод и себя. О том, как реанимируют когда-то прибыльное производство, репортаж TUT. BY.





Кирпичная стена, металлические ворота и небольшой КПП. На проходной — вертушка, такие уже на многих предприятиях заменили на более современные, электронные, но не здесь. По коридорам административного корпуса разлетается скрип от ступающих по видавшему виды паркету сапог, в здании давно не было ремонта. Весь этот антураж не вяжется с образом гламурной обуви на красной подошве. Но нас просят не спешить с выводами.





Идея написать письмо французскому обувному модельеру пришла в голову сотрудникам Гомельского завода химических изделий после одного из выпусков «Вечернего Урганта». В начале декабря в студии программы побывал знаменитый Кристиан Лубутен. Пытаясь удивить гостя, ведущий преподнес ему в подарок, как он сам выразился, «настоящие советские галоши» со стельками такого же цвета, как и подошва «лубутенов». На подошве галош Ургант прочитал, что сделаны они в Гомеле в 2015 году. Лубутен даже попытался примерить подарок — обувал прямо на свои дорогие туфли, но галоши оказались малы. Эту историю неделю из уст в уста передавали на предприятии, а потом решили — пора действовать!





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На месте Лубутена, уточняют на заводе, может быть любой другой производитель обуви.

— Почему бы не продавать галоши в паре с дорогими кожаными туфлями? — предлагает антикризисный управляющий Денис Будков. — Покупателями могли бы быть, к примеру, бизнесмены от сельского хозяйства или строительства. Не секрет, что им приходится выезжать в поля, на стройплощадки, обувь пачкается. А через два часа кому-то из них, допустим, на важный прием. А так — побыл на объекте, сел в машину, снял галоши и ты снова в красивых, а главное — чистых туфлях.

Перед нами образцы продукции предприятия — черные лакированные галоши самых разных форм и размеров. Особая гордость для любого производителя, автоматически зачисляющая его продукцию в бренды — подделка китайского производства. На ее подошве — логотип предприятия, но, уверяют заводские технологи, ничего общего с гомельской эта обувь, кроме внешнего вида, не имеет.



Справа — гомельская галоша, слева — китайская. На вид — одинаковые, на ощупь — совсем разные.

Только Афганистан ежегодно закупал у завода химизделий миллион пар галош. С учетом пожеланий заказчика была даже разработана специальная азиатская модель с удлиненными носками и красными стельками. Галоши отправляли в Пакистан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, страны Балтии и Украину… 97% продукции шли именно в азиатские страны. Там галоши весьма популярны. Главные преимущества — дешевизна и универсальность.





— Как-то наша сотрудница была в командировке в Узбекистане, зашла в мечеть — перед входом верующие, как известно, разуваются, так вот, рассказывала, что стояли гомельские галоши, — ностальгически улыбается Денис Будков.

На заводе галоши не выпускают уже год, столько же он пытается вернуть предприятие к жизни. Цель номер один — рассчитаться с кредиторами.



Антикризисный управляющий Денис Будков пытается возродить завод

Нас ведут на производство. Еще в 2011 году с конвейера предприятия сходило 2 млн пар галош. Завод работал в три смены. Сейчас тут тишина, работники в вынужденном отпуске, но, утверждает главный инженер Игорь Капельчик, цех можно запустить в любой момент. На данный момент идет наладка парогенераторов. Их предприятие закупило вместе с котлами, работающими на местных видах топлива. Говорят, что теперь подача тепла и производство пара будут обходиться заводу в три раза дешевле.











Непростые времена начались на предприятии четыре года назад. Возведенный с советским размахом завод с его энергозатратной махиной-котельной на постоянно дорожающем газе, арендующий много гектаров земли, не смог работать с рентабельностью.



В лучшие времена гомельские галоши поставлялись в 117 городов

— В марте 2015 года нам генеральный директор говорил, что все хорошо. Потом мы ушли на каникулы — это обычная практика, так как продукция наша сезонная. А в сентябре всем сообщили, что дело плохо, и в связи с большой убыточностью цех резиновой обуви приостанавливает свою деятельность, — вспоминает прошлогодние события Зинаида Михалькова. Она пришла на предприятие 42 года назад клейщицей, сегодня — начальник производства и просто человек, болеющий за родной завод. Награждена медалью правительства СССР «За трудовую доблесть». Недавно производственник с огромным опытом и стажем отучилась на антикризисного управляющего. Говорит, ради того, чтобы понимать, что происходит на предприятии, и больше не допустить обмана со стороны руководства.





— Проблема была куда серьезнее, чем простои и трудности с выплатой зарплаты. Дело в том, что предприятие полностью частное, то есть все акции в разных долях принадлежали работникам. Причем из более чем пятисот не было ни одного мажоритарного акционера. В основном у людей находилось от 0,1 до 1% акций. А долгов у завода было много. В определенный момент для акционеров могла наступить субсидиарная ответственность, в результате им бы пришлось расплачиваться с кредиторами самим, суммы там огромные. Поэтому, чтобы спасти, прежде всего людей, было решено прибегнуть к процедуре банкротства, был назначен антикризисный управляющий, сейчас предприятие в процессе санации, — объясняет заместитель главы администрации Новобелицкого района Гомеля Сергей Корнеев.

Чиновник убежден: возродить завод реально. Сегодня предприятие за счет дополнительных рентабельных производств выходит на прибыльную работу, что позволяет потихоньку рассчитываться по долгам с кредиторами.

Одно из самых рентабельных производств на заводе химизделий сегодня — выпуск колостомных мешков, которые используют в медицине для реабилитации послеоперационных больных. Однако рынок Беларуси ограничен. Отправляли бы и на экспорт, но вся загвоздка в сертификации медизделий, ее нужно получать у стран — заказчиков. С этим сложности. Каждая страна защищает свой рынок. Проблему бы решило получение единого евразийского сертификата. Но пока этот вопрос еще решается на уровне министерств стран-участников ЕАЭС. Обещают подвижки в новом году.

Еще одно решение — дилеры и совместная с ними сертификация (Россия, Украина, Казахстан). Предыдущее руководство вело переговоры, однако условия, которые были предложены, оказались не выгодны заводу. Поиск надежных партнеров продолжается.









И все-таки главной продукцией, которую бы хотели видеть на предприятии, — остаются галоши. На днях на завод из Афганистана снова звонил постоянный оптовый покупатель, интересовался, когда запустят производство. Кустарные узбекские и пластиковые китайские галоши ему не по душе.



