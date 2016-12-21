36-летний молодечненец Михаил счастливо женат почти 10 лет. Сейчас у него есть любящая супруга и трое сыновей, которым 9, 6 и 3 года. А еще 12 лет назад он жил среди наркоманов и несколько раз был на грани смерти.

В интервью Край.бай Михаил рассказал, как несмотря на депрессию и желание умереть преодолел наркотическую зависимость, встретил будущую жену и обрел счастье.

«На 20-летие я сделал себе подарок — первый раз укололся»

Сейчас молодечненец уверен: наркотики разделили его жизнь на «до» и «после». Избавившись от зависимостей, он стал совсем другим, новым человеком. Употребляя наркотики, парень не жил, существовал. Поэтому и называет себя «живой».



Михаил избавился от наркотической зависимости и теперь помогает другим. Фото Катерины Сушко, Край. бай

В феврале 2017 года будет ровно 12 лет, как он избавился от пагубной привычки. Молодечненец убежден: сигареты — это тоже наркотик. Просто в их составе нет веществ, которые находятся в списке запрещенных.

Как все начиналось? Еще ребенком он впервые попробовал сигареты, потом алкоголь. А дальше по нарастающей — клей, бензин, «трава».

— Курить я начал в четвертом классе. Общался с друзьями, которым на тот момент было 18−20 лет, видел, как они живут. И, конечно, мне захотелось попробовать. В пятом классе я начал пить. Потом перешел на клей и бензин, стал «факать», — вспоминает собеседник.

Менялись компании и вместе с ними менялись пристрастия Михаила. Насвай, «трава», амфетамин постепенно привели его к внутривенным наркотикам.

— Дошло до того, что на 20-летие я сделал себе подарок — первый раз укололся. И с того момента почти пять лет вводил наркотики внутривенно.

Зарплаты в 500 долларов не хватало на наркотики

— Любые наркотики, — говорит Михаил, — это дорого. До 22 лет, пока работодатели не узнали, что я наркоман, трудился на пластиковых окнах. Тогда эта отрасль только развивалась, соответственно зарплаты были очень хорошие. Получал около 500 долларов — большие деньги на то время. В городе я не знал таких заработков.

Однако и этого, по словам мужчины, на дозы не хватало. Поэтому порой на наркотики приходилось добывать незаконным путем. Михаил не раз попадал в поле зрения правоохранителей, но ему всегда везло.



Зарплаты в 500 долларов на наркотики не хватало

— Если так можно сказать, то да, мне везло. Меня брали где-то в пути, за мной следили, при мне был весь набор инструментов, а наркотиков в вещах не находили. Милиция понимала, что едет наркоман, но посадить было не за что. В итоге подержат чуть-чуть и отпускают.

«От меня отвернулись все — родственники, близкие, друзья»

В то время по большей части Михаил жил один. Родственники парня до конца не понимали, что с ним происходит.

— Они ведь всего не знали. До поры до времени мне удавалось их обмануть: говорил, что я устал или выпил. А потом им стало все равно. Почему они не помогли мне? А как? Наркоману просто так не поможешь. Потому что в зависимость целиком попадают твое мышление и тело.

Описывая ломку, Михаил подбирает слова, которые бы точнее могли передать состояние тела и мозга в этот момент.

— Представь, что у тебя температура подскочила до 40 градусов. Так вот ломка это еще в несколько раз хуже: все тело, снаружи и изнутри, выкручивает так, будто каждый его слой болит. Добавь к этому психологические страдание: тебе страшно, у тебя сильная депрессия — все в кучу. А во время «прихода» тебя словно волной накрывает и все проходит. Каждая клетка получает то, что она просила. Но это длится от нескольких секунд до нескольких минут. И вот уже ты трезвый.

Как и все наркоманы, Михаил не сразу понял, что зависим. На протяжении четырех лет ему казалось, что в любой момент — завтра, утром, на Новый год — он сможет завязать.

— Так было, пока не начались серьезные проблемы: работы нет, долги огромные. От меня все отвернулись, родственники, близкие, друзья. И вот, когда я остался один, мне негде было взять даже на дозу, я понял, что нахожусь в сильной зависимости.



Михаил не сразу понял, что зависим

От ощущения безысходности, молодой человек неоднократно пытался покончить с собой. Вводил себе в вены все, что можно, не раз хотел спрыгнуть с крыши. Мысль о том, чтобы свести концы с жизнью, не покидала парня два месяца.

«У тебя есть последний шанс — обратиться к Богу»

Кто знает, чем бы закончилась жизнь Михаила, если бы не судьбоносный разговор с подругой. Во время очередного приема наркотиков девушка, одна из немногих, что не отвернулись от молодого человека, посоветовала ему сходить в церковь. Слова, которые она тогда произнесла, Михаил помнит до сих пор: «У тебя есть последний шанс — обратиться к Богу».

Вопреки всему, признается собеседник, ему хотелось жить. Память о мечтах, каких-то планах была еще жива. И, уцепившись за них, в ближайшие выходные парень пошел в церковь.

— Там я почувствовал Бога. Не мгновенно, но практически сразу я все осознал и оставил позади. Помню, пришел на службу с очень сильной зубной болью, и она у меня тут же прошла. Хотя до этого зуб болел неделями. На обратном пути из церкви я снова получил ответы. Это было воскресенье, я шел по «бродвею», было много народу, а на земле лежала кучка денег. Но никто их не замечал. То есть буквально все проходили мимо. А у меня тогда даже на поесть денег не было. И я наконец-то понял, что не оставлен, что есть выход в другую жизнь.

Михаил ходил в церковь два-три раза в неделю. В храме он просто молился, общался с людьми, которые живут другой, трезвой жизнью. За две недели парень освободился от всего — наркотиков, сигарет, алкоголя. Вернуться к прошлому не было желания.

Однако в это поверили не все. После того, как парень утвердился в своем новом образе жизни, еще полгода к нему приходили друзья-наркоманы и буквально в руках приносили дозы. Некоторые хотели посмеяться, другие — переубедить.



В церкви Бога он почувствовал сразу

— Мне приносили наркотики со словами «на возьми, бесплатно». Наверное, проверяли. Им казалось, что я сдурел. А ведь всем известно, что ни один наркоман никогда не откажется, тем более от бесплатной дозы. Я им говорил, что у меня желания нет. Просил остановиться. А в ответ — только насмешки.

«Жену встретил в церкви»

О прошлом Михаил говорит без утайки. Не скрывал он пережитого и от своей будущей жены. Девушку, которая впоследствии стала его супругой, он встретил в церкви.

— Она изначально знала о моем прошлом. Я от нее этого не скрывал. Да и что таить, когда по мне было видно: пришел наркоман. Это я сейчас набрал вес, а тогда во мне было килограмм 50. Я был ужасно худой, желтый. Но она доверилась мне, поверила, что я стал другой. В 24 с половиной года я покаялся, в 25 лет уже утвердился в Боге. Так у меня началась новая жизнь.



Михаил и его семья

За 10 лет брака в семье Михаила родилось трое сыновей, старшему из которых 9 лет, а младшему — 3 года.

«Я ценю возможность просто дышать, видеть, говорить»

Преодолев много трудностей, Михаил не озлобился на весь мир и людей. Он стал любить жизнь еще больше. Является членом таких организаций и проектов, как АСЕТ, «Благотвори», «Источник жизни», «Диалог+», «Живая библиотека». В свободное время служит в реабилитационных центрах, читает лекции о вреде наркотиков в школах, техникумах, воинских частях, помогает нищим.

— Я много раз находился в «отключке», синел, буквально умирал, но каждый раз меня откачивали. Так что теперь я ценю возможность просто дышать, видеть, ходить. У меня больше нет желания возвращаться в прошлую жизнь. Я знаю, что там было. То, что я остался жив, не значит, что теперь я должен прятаться. Если есть возможность кому-то помочь, я помогаю, и буду продолжать это делать. Я не скрываю свое лицо, чтобы те, кто сами находятся отчаянном положении, а также их близкие, могли обратиться за помощью.