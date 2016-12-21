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От 7,8 рубля и выше. Завтра в Гомеле начнут работу елочные базары
22.12.2016 12:16 — Новости Общества | Tut.by
С завтрашнего дня начинают свою работу елочные базары. Елку можно приобрети на 16 площадках города. Газета «Гомельские ведомости»
Елочные базары по традиции будут располагаться в самых людных местах, среди которых:
— торговый центр по проспекту Космонавтов, 61а (прилегающая территория)
— магазин «Пятый элемент» по ул. Советской, 97 (прилегающая территория)
— магазин «АЛМИ» по ул. Мазурова, 79 ЗАО «ЮНИФУД» (прилегающая территория);
— ОАО «Универмаг «Гомель» по ул. Советской, 60 (прилегающая территория);
— ресторан «Хрустальный» ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся» по ул. Ильича, 87а (прилегающая территория);
— магазин «ОМА» по ул. Могилевской, 1а (прилегающая территория);
— магазин «ЕВРООПТ» по ул. Хатаевича, 9 (прилегающая территория);
— площадка в районе магазина «Дары от Зари» по ул. 60 лет СССР, 14;
— магазин № 23 «Черниговский» по ул. Ильича, 301 (прилегающая территория);
— ресторан «Речицкий» по проспекту Речицкий, 61 (прилегающая территория);
— ул. Царикова, 1 (прилегающая территория к зданию ГКОРУП «Облторгсоюз»);
— ул. Басенкова и ул. Беляева микрорайона Костюковка (в районе Костюковского филиала торгового унитарного предприятия «Гомельский центральный рынок»);
— ул. Дубравная, 10 (прилегающая территория к магазину «Санта»);
— микрорайон «Энергетиков», 8 (прилегающая территория к магазину ЗАО «Доброном»);
— ул. Барыкина, 143 (прилегающая территория к магазину «МАРТ ИНН»);
— пр-т Речицкий, 5 В (прилегающая территория к ТЦ «Мандарин Плаза»).
Режим работы елочных базаов с 10.00 до 19.00 часов.
Лесхозы Гомельской области для реализации к новогодним праздникам заготовили более 10,5 тыс. живых елей и сосен. Цены — от 7,8 рубля за метровое дерево. За трехметровую попросят в два раза больше. Ель в кадке обойдется в 22,5 рубля.
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С завтрашнего дня начинают свою работу елочные базары. Елку можно приобрети на 16 площадках города.
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