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От 7,8 рубля и выше. Завтра в Гомеле начнут работу елочные базары

22.12.2016 12:16 — Новости Общества | Tut.by  
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С завтрашнего дня начинают свою работу елочные базары. Елку можно приобрети на 16 площадках города. Газета «Гомельские ведомости» опубликовала адреса.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Елочные базары по традиции будут располагаться в самых людных местах, среди которых:

— торговый центр по проспекту Космонавтов, 61а (прилегающая территория)

— магазин «Пятый элемент» по ул. Советской, 97 (прилегающая территория)

— магазин «АЛМИ» по ул. Мазурова, 79 ЗАО «ЮНИФУД» (прилегающая территория);

— ОАО «Универмаг «Гомель» по ул. Советской, 60 (прилегающая территория);

— ресторан «Хрустальный» ОАО «Новобелицкая торговая компания «Алеся» по ул. Ильича, 87а (прилегающая территория);

— магазин «ОМА» по ул. Могилевской, 1а (прилегающая территория);

— магазин «ЕВРООПТ» по ул. Хатаевича, 9 (прилегающая территория);

— площадка в районе магазина «Дары от Зари» по ул. 60 лет СССР, 14;

— магазин № 23 «Черниговский» по ул. Ильича, 301 (прилегающая территория);

— ресторан «Речицкий» по проспекту Речицкий, 61 (прилегающая территория);

— ул. Царикова, 1 (прилегающая территория к зданию ГКОРУП «Облторгсоюз»);

— ул. Басенкова и ул. Беляева микрорайона Костюковка (в районе Костюковского филиала торгового унитарного предприятия «Гомельский центральный рынок»);

— ул. Дубравная, 10 (прилегающая территория к магазину «Санта»);

— микрорайон «Энергетиков», 8 (прилегающая территория к магазину ЗАО «Доброном»);

— ул. Барыкина, 143 (прилегающая территория к магазину «МАРТ ИНН»);

— пр-т Речицкий, 5 В (прилегающая территория к ТЦ «Мандарин Плаза»).

Режим работы елочных базаов с 10.00 до 19.00 часов.

Лесхозы Гомельской области для реализации к новогодним праздникам заготовили более 10,5 тыс. живых елей и сосен. Цены — от 7,8 рубля за метровое дерево. За трехметровую попросят в два раза больше. Ель в кадке обойдется в 22,5 рубля.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 60
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С завтрашнего дня начинают свою работу елочные базары. Елку можно приобрети на 16 площадках города.

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