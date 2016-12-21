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В Могилеве объявили конкурс на создание логотипа к 750-летию города
22.12.2016 12:41 — Новости Общества | Tut.by
Конкурс на разработку логотипа к празднованию 750-летия города объявили власти Могилева. Авторам лучших работ обещают вручить памятные призы.
— Мы хотим узнать, чем стал для горожан Могилев за эти 750 лет, понять, что для них здесь самое важное, — пояснили в горисполкоме и отметили, что надеются на активность могилевчан
Конкурс стартовал 21 декабря и завершится 10 января 2017 года. От участников ждут работы в виде чертежа, эскиза, рисунка, графического макета, 3D-рендера на бумажном носителе формата не менее А4 (в цветном и черно-белом вариантах) или в электронном виде (формат JPEG, 300 dpi, размер изображения не должен превышать 2 Мб).
Использовать уже имеющиеся логотипы, запатентованные знаки, гербы или фрагменты из официальной символики ранее проводимых мероприятий запрещено. Работы можно направлять с пометкой «Конкурс» по электронной почте
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Авторам лучших работ пообещали подарки.
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