Конкурс на разработку логотипа к празднованию 750-летия города объявили власти Могилева. Авторам лучших работ обещают вручить памятные призы.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

— Мы хотим узнать, чем стал для горожан Могилев за эти 750 лет, понять, что для них здесь самое важное, — пояснили в горисполкоме и отметили, что надеются на активность могилевчан

Конкурс стартовал 21 декабря и завершится 10 января 2017 года. От участников ждут работы в виде чертежа, эскиза, рисунка, графического макета, 3D-рендера на бумажном носителе формата не менее А4 (в цветном и черно-белом вариантах) или в электронном виде (формат JPEG, 300 dpi, размер изображения не должен превышать 2 Мб).

Использовать уже имеющиеся логотипы, запатентованные знаки, гербы или фрагменты из официальной символики ранее проводимых мероприятий запрещено. Работы можно направлять с пометкой «Конкурс» по электронной почте ideologi.mogilev@tut.by либо приносить на бумажных носителях в управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи (212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб.715). Обязательно указывать контактные данные.

Понятию «логотип» соответствует графический, стилизованный образ Могилева, отражающий его суть и индивидуальность; символ, отображающий тему празднования 750-летия со дня основания города.