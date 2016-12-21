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Интерактивный фонтан появится в центре Бреста в 2018 году

22.12.2016 12:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 22 дек — Sputnik. Новый фонтан на Советской позволит совершить своеобразное путешествие от древнего Берестья к современному Бресту, сообщили в Брестском горисполкоме.

Интерактивный фонтан появится в центре Бреста в 2018 году
© Sputnik/ Дмитрий Босак
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Концепт будущего "Фонтана тысячелетия" Бреста создали молодые брестские архитекторы. Городские власти оценили идею и в следующем году добавят ее в перечень городских строек.

Новый объект появится на месте старого фонтана рядом с кинотеатром "Беларусь". На протяжении нескольких лет он находился в собственности инвестора, который планировал провести его реконструкцию и построить рядом объект общественного питания. Однако условия инвестиционного договора не были выполнены в срок. Договор с недобросовестным инвестором был расторгнут, а фонтан возвращен в городскую коммунальную собственность.

"Созданию концепции фонтана главной пешеходной улицы города предшествовало тщательное комплексное исследование места, в котором он расположен. В ходе его специалисты пришли к выводу, что данный объект — своего рода средоточие городской жизни, место притяжения разных поколений брестчан. Исходя из этого, первостепенная задача проектировщиков — не просто сделать очередной городской объект, а создать, так называемую общественную площадь, любимое место отдыха жителей Бреста", — сообщили в Брестском горисполкоме.

Пока все административные вопросы не улажены, секреты концепции не раскрываются.

Планируется, что до марта следующего года будет окончательно определен проектировщик, а осенью начнутся работы по реализации проекта. Торжественное открытие фонтана намечено в День города в 2018 году.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 74
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Вместо неработающего фонтана в центре города проектировщики планируют создать общественную площадь, которая станет любимым местом отдыха горожан.

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