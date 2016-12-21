БРЕСТ, 22 дек — Sputnik. Новый фонтан на Советской позволит совершить своеобразное путешествие от древнего Берестья к современному Бресту, сообщили в Брестском горисполкоме.

Концепт будущего "Фонтана тысячелетия" Бреста создали молодые брестские архитекторы. Городские власти оценили идею и в следующем году добавят ее в перечень городских строек.

Новый объект появится на месте старого фонтана рядом с кинотеатром "Беларусь". На протяжении нескольких лет он находился в собственности инвестора, который планировал провести его реконструкцию и построить рядом объект общественного питания. Однако условия инвестиционного договора не были выполнены в срок. Договор с недобросовестным инвестором был расторгнут, а фонтан возвращен в городскую коммунальную собственность.

"Созданию концепции фонтана главной пешеходной улицы города предшествовало тщательное комплексное исследование места, в котором он расположен. В ходе его специалисты пришли к выводу, что данный объект — своего рода средоточие городской жизни, место притяжения разных поколений брестчан. Исходя из этого, первостепенная задача проектировщиков — не просто сделать очередной городской объект, а создать, так называемую общественную площадь, любимое место отдыха жителей Бреста", — сообщили в Брестском горисполкоме.

Пока все административные вопросы не улажены, секреты концепции не раскрываются.

Планируется, что до марта следующего года будет окончательно определен проектировщик, а осенью начнутся работы по реализации проекта. Торжественное открытие фонтана намечено в День города в 2018 году.