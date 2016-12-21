В ноябре Мингорисполком анонсировал составление рейтинга парикмахерских столицы, первые результаты которого уже опубликованы на сайте мэрии. Городские власти проверили 22 объекта и выставили им оценки от 1 до 5. Мы посмотрели, какие результаты получили салоны в центре столицы, среди которых есть достаточно известные.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По словам чиновников, рейтинг парикмахерских был задуман в связи с тем, что количество жалоб на их услуги в 2016 году выросло. Более того, в 97% проверенных объектов были найдены нарушения.

Для составления рейтинга были разработаны 2 чек-листа. В одном оценивали профессиональные качества работников, а также содержание объекта и соблюдение правил бытового обслуживания. Во втором — санитарно-гигиенические требования. По итогу 22 первым проверенным парикмахерским выставляли оценки от 1 до 5.

Высшую оценку получили только четыре объекта. Это салон «Итейра Метрополь» дочери владельца «Белита-Витекс» Ирины Терещенко на улице Революционной, салон «Princess SPA» в Crowne Plaza на Кирова, салон «Леди Гадива» на Немиге и самая обычная парикмахерская в общежитии БГУ № 1 на Свердлова.

Четверки поставили девяти парикмахерским. Такую оценку получил салон «Чародей» на улице Ленина, салон «Старое предместье» на Революционной, «Модис Студия» на площади Свободы, салон «Белита» на Мясникова, «Бигуди» на Романовской Слободе, «Хипертин» на Кирова, «Мода ЛТД» на той же улице, «Бон Шанс» на Ленинградской и «Усмешка» на Кирова.

Тройки получили семь объектов. Среди них — барбершоп Алексея Садового CUT на Независимости, 19, парикмахерская на Богдановича, 8−32, салон «Fleur De Lys» на Независимости, «Студия красоты Марины Марецкой» на Короля, «В гостях у солнца» в переходе на Независимости, «Времена года» на Свердлова и парикмахерская на Чичерина, 19.

Два балла поставили всего двум объектам. Это студия загара «Храм солнца» в переходе на Независимости и парикмахерская «Татьяна» на Ульяновской. Единицы не получил ни один проверенный салон.

По мнению чиновников, основные задачи рейтинга — мотивировать парикмахерские к повышению качества услуг; заинтересовать в результатах работы; выявить проблемы, существующие в данном виде услуг; выдать рекомендации по устранению проблем; известить население о безопасности существующих объектов.