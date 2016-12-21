МИНСК, 22 дек – Sputnik. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций в новогодние праздники возрастает, заявил в ходе брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik помощник министра по чрезвычайным ситуациям Виталий Новицкий.

По его словам, поскольку празднование Нового года связано с употреблением гражданами алкоголя, вероятность ЧС увеличивается. Кроме того, в эти дни усиливается нагрузка на электросети, что также влияет на возможность возникновения бытовых пожаров, например из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования, в частности елочных гирлянд. Представитель МЧС отметил, что любой электроприбор и тем более гирлянду нельзя оставлять без присмотра – нередко производители в инструкции указывают, что ее нельзя эксплуатировать более трех часов подряд.

"Смотрите, что покупаете. Рассматривая гирлянды, часто можно заметить некачественную тонкую пайку. Вы фактически доверяете свою жизнь и жизнь своих детей такому электроприбору", – констатировал Новицкий.

При этом он отметил, что зарегистрированных непосредственно из-за гирлянд пожаров мало, но вряд ли кого-то утешит, что квартира из-за елочного украшения сгорела только у него.

Новицкий также упомянул о травмах, которые можно получить при использовании бенгальских огней: зачастую маленькие дети получают комбинированные ожоги – химический и термический, который лечить сложно и долго.

"При этом в инструкции четко написано, что бенгальские огни нельзя давать детям до десяти лет", – резюмировал помощник министра.