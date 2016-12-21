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"Это новое преследование Костела со стороны "зеленых". Тадеуш Кондрусевич о Котовке

22.12.2016 13:26 — Новости Общества | Tut.by  
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«Мы не хотим революций. Но у нас все было сделано по закону, все разрешения получены. Нам говорят искать компромисс, но другая сторона не предлагает никакого компромисса, только перенос места строительства. А это непросто», — подводя итоги года, митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич высказался о срыве строительства костела в Котовке.


Вырубка деревьев в Котовке. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Начали шуметь, что мы вырубаем сквер. Но там вырубается 14% сквера, сам костел занял бы лишь 1,5% парка. Надо было вырубить всего 50 деревьев, и костел высадил бы еще больше взамен. Кроме того, сквер находится в частном секторе, где у каждого свой огород и, как правило, садовые деревья. Вырубка этих 50 деревьев не была бы заметна, — заверил Тадеуш Кондрусевич.

По его словам, предложения перенести костел на другое место, построить здание на другом пустыре сложно реализуемо. Митрополит напомнил, что место строительства было согласовано с властями — они сами его и предложили. При этом процесс согласования, по словам митрополита, сложный: требуется распланировать инженерные коммуникации, сделать план, согласовать его. «Это пять лет работы», — посетовал митрополит.

21 декабря председатель Мингорисполкома Андрей Шорец заявил, что Котовку решено сохранить и работы приостановлены.

— Это заявление не оставляет надежд. Мы не хотим революций. Но у нас все было сделано по закону, все разрешения получены. Нам говорят искать компромисс, но другая сторона не предлагает никакого компромисса, только перенос места строительства. А это непросто, — с грустью констатировал митрополит. — Мы считаем, это новое преследование костела со стороны «зеленых». Мы должны помнить, что никогда не будет экологии вокруг, когда не будет экологии в душе человека, а к ней ведет Костел.

Напомним, рубить деревья в сквере начали в мае. Местные жители узнали, что часть сквера отдали под строительства костела. Городские активисты, «зеленые» и живущие рядом минчане встали на защиту сквера. Письма с просьбой остановить вырубку и найти другое место под строительство они писали в Мингорисполком, исполком Советского района и главе католической церкви Тадеушу Кондрусевичу. Но везде получали один ответ: вырубка, как и строительство, идет законно, а новое место для костела искать нецелесообразно, так как на подготовку площадки в Котовке и проект уже потрачены немалые средства прихожан.

Тем не менее вырубку приостановили на время гнездования птиц. А когда в начале декабря ее возобновили, защитники Котовки снова вышли защищать сквер. Девять часов противостояния с «Зеленстроем» закончились тем, что мэр Минска приостановил вырубку и пообещал найти решение этого вопроса.

Митрополит рассказал, что записался на встречу с мэром Минска по поводу строительства костела, официальной бумаги о запрете или отказе в строительстве он еще не получал.

 
Теги: Минск
 
 
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Митрополит рассказал, что будет общаться с мэром Минска о строительстве костела, но официальной бумаги о запрете строительства он еще не получал.

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