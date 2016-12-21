Утром 22 декабря на станции метро «Коломенская» в Москве при сварочных работах произошел взрыв газового баллона. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе и гражданка Беларуси.

«Среди пострадавших — 26-летняя гражданка Беларуси. Девушка работает косметологом в Москве. К счастью, она не получила тяжелых травм — после оказания медицинской помощи в одной из московских клиник она была отпущена, и сейчас находится дома», — сообщил TUT.BY советник-посланник посольства Беларуси в России Павел Легкий.

Он также отметил, что нежелание белорусов регистрироваться в консульской службе, затрудняет оказание помощи гражданам Беларуси, попавшим в беду. «Нам сложнее найти человека и оказать ему помощь. Поэтому рекомендуем белорусам вставать на консульский учет — это было бы правильно», — отметил дипломат.

Напомним, 22 декабря на станции метро «Коломенская» в Москве при проведении сварочных работ, в ходе которых была нарушена техника безопасности, произошел взрыв газового баллона. В результате ЧП пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы.