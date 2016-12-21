Совсем скоро у стран Евразийского экономического союза появится новый Таможенный кодекс. Он придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Подписание исторического документа состоится 26 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Как новое таможенное законодательство изменит жизнь «евразийской пятерки»?

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ



Согласно 32-й статье Договора о ЕАЭС на территории союза должно быть обеспечено единое таможенное регулирование . Это условие и потребовало создания нового Таможенного кодекса. Работа над документом велась в течение трех лет. Примечательно, что в составлении Таможенного кодекса участвовали не только представители госорганов, но и бизнес-сообщества. «Это первый документ Союза, в разработке которого активное участие принимало бизнес-сообщество. Все конструктивные предложения бизнеса по совершенствованию тех или иных норм, с которыми они регулярно сталкиваются на практике, были учтены», - цитирует ТАСС главу рабочей группы по разработке нового Кодекса, министра по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Мукая Кадыркулова.

Проект Таможенного кодекса главы правительств стран ЕАЭС одобрили 16 ноября по итогам переговоров в Москве. 8 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграном Саркисяном заявил, что этот документ планируется утвердить в Санкт-Петербурге 26 декабря на заседании Высшего экономсовета стран ЕАЭС. 21 декабря российский лидер одобрил подписание договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Для Евразийского экономического союза Таможенный кодекс станет первым масштабным нормативно-правовым актом, регулирующим таможенные правоотношения стран. Как отмечают эксперты, он будет способствовать свободному движению товаров, капиталов и людей, а также повысит конкурентоспособность стран ЕАЭС.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Новый Таможенный кодекс ЕАЭС создаст единые правила для всех стран «пятерки». Разработчики документа постарались максимально унифицировать таможенные операции. Предполагается, что все пункты таможенного администрирования на территории ЕАЭС будут одинаковыми, также предусмотрен единый регламент работы. Как рассказал Кадыркулов, в действующем Таможенном кодексе есть 211 отсылочных норм на национальное законодательство, связанных с таможенным регулированием. В новом документе их кардинально пересмотрели. Часть из них урегулировали непосредственно в тексте нового Таможенного кодекса, а часть - подняли на наднациональный уровень, передав их в компетенцию Евразийской экономической комиссии. В свою очередь отсылочные нормы на налоговое, валютное, административное, гражданское и другие отрасли законодательства были сохранены в документе почти в первоначальном виде. Также в новый Таможенный кодекс имплементированы 16 соглашений, действующих на территории ЕАЭС, и 6 проектов соглашений. С вступлением в силу единого кодекса нормы по товарам, перемещаемым физическими лицами, окажутся в зоне ответственности ЕЭК. По словам Кадыркулова, комиссия будет определять единые для стран верхние стоимостные и весовые пороги. При этом стороны получат право устанавливать более низкие нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне в отношении товаров, перемещаемых посредством международных почтовых отправлений, а также экспресс-перевозчиками.

Еще одно важное преимущество нового Таможенного кодекса ЕАЭС - переход на современные информационные технологии, благодаря чему пропадет необходимость в бумажных декларациях, а соответственно не потребуется и пакет сопроводительных документов к ним. «Останутся исключительные случаи, когда будет необходимо подавать таможенную декларацию в письменном виде. Также минимизирован физический контакт участников внешнеэкономической деятельности с должностными лицами», - пояснил Кадыркулов. Документы, которые используются для декларирования товаров, теперь потребуются только в случае, если сработает система управления рисками. Эта система в настоящее время работает во всех таможенных органах ЕАЭС, специалисты параллельно ведут работы по ее модернизации. Технологическая база таможенных органов стран ЕАЭС уже готова к переходу в новый режим работы. «На мой взгляд, это очень емкий и выверенный документ, который учитывает интересы всех сторон», - заключил Мукай Кадыркулов.

КОГДА ВСТУПИТ В СИЛУ



Таможенный кодекс ЕАЭС должен вступить в силу с 1 июля 2017 года. Через год после того, как документ заработает, порог беспошлинной трансграничной интернет-торговли на территории стран ЕАЭС начнет постепенно снижаться. Так, в настоящее время россияне могут покупать в зарубежных интернет-магазинах товары на сумму до 1000 евро и весом до 31 кг в месяц без уплаты пошлин. В 2018 году эта сумма упадет до 500 евро в месяц, сверх этой суммы нужно будет уплатить 30%, но не менее 4 евро за 1 кг, а в 2019-м - уже до 200 евро для каждой покупки, пошлина сверх этой нормы составит 15% от суммы, превышающей порог, но не менее 2 евро за 1 кг.

Напомним, в настоящее время членами ЕАЭС являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Интеграционное экономическое объединение работает с 1 января 2015 года.