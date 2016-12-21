Минск, 22 декабря. Защитники минского сквера Котовка готовы отвечать за сквер, но задаются вопросом: кто будет отвечать за город? Об этом говорится в комментарии экологического товарищества "Зеленая сеть" в ответ на предложение в ее адрес председателя Мингорисполкома Андрея Шорца своими силами привести сквер в порядок.

Напомним, глава столичной администрации 21 декабря на пресс-конференции сообщил, что сквер будет сохранен, вырубка не будет вестись и, скорее всего, костел там строиться не будет. При этом Шорец предложил привести в порядок территорию сквера экологам и местным жителям: "Мы попросим или предложим этой экологической организации, которая организовывала там людей против сноса, активно принять участие в благоустройстве этого сквера: взять лопаты и еще что-то и показать, что они кроме красивой картинки на камеру могут еще работать своими руками и делать что-то, что украсит тот район". Он призвал "не просто посадить пару кустов". "Возьмите шефство над этим сквером и сделайте из него европейский красивый парк за европейские деньги, которые они получают", — посоветовал председатель Мингорисполкома.



В товариществе "Зелёная сеть" считают, что случай с Котовкой вскрыл огромную проблему в том, как в стране принимаются градостроительные решения и учитывается мнение общественности.



"Андрей Шорец полагает, что вопрос со сквером Котовка надуманный. Мы же считаем, что он непродуманный. Причем не продуман именно городскими властями. Можно, конечно, рассматривать Котовку как единичный вырванный из контекста случай. Но, на наш взгляд, это лишь очередной, может быть, более яркий пример неграмотной городской политики", — считает координатор товарищества Ярослав Бекиш.



Экологи отмечают, что сегодня в крупных городах Беларуси наблюдается существенная нехватка доступных зеленых зон. Учитывая, что их количество, особенно в Минске, стремительно сокращается, горожане нуждаются в зелени не меньше, чем в других объектах городской инфраструктуры. Это вопрос разумного баланса. В Минске же только в текущем году уничтожено несколько важных зеленых территорий, безостановочно разрушается водно-зеленый диаметр, считают эксперты.



"Такого накала конфликта, который мы наблюдали в прошлые недели в Котовке, можно было бы легко избежать: достаточно было, чтобы чиновники просто качественно выполняли свою работу и общались с людьми, — добавил Бекиш. — Глава Мингорисполкома перекладывает ответственность за развитие локальной городской территории на общественные организации и людей. Мы, конечно, примем на себя эту ответственность. Но для этого горожане должны иметь нормальные, понятные инструменты. Наша готовность ухаживать за теми или иными зелеными территориями не отменяет ответственности городских властей".



"Это совместная победа всех небезразличных горожан. Мы очень рады, что нас услышали и наше мнение учли. Котовка для нас — это место, где встречаются соседи, дети, мы общаемся друг с другом и вместе проводим время. Несомненно, мы всегда убираем в сквере и следим за порядком. Но, конечно, хотелось бы, чтобы представители "Зеленстроя" компенсировали срубленные деревья", — заявила одна из жительниц Сельхозпоселка.



При этом местные жители и активисты обращают внимание, что пока никакого документально подтвержденного решения об отмене строительства в сквере нет. "Но какое бы решение власти ни приняли, данная ситуация должна стать предметом переосмысления. Экологи отмечают, что пока еще в Минске остались деревья и парки, городской администрации, застройщикам, горожанам и заинтересованному экспертному сообществу необходимо совместно обсуждать и договариваться об иных принципах развития столицы и участия в нем общественности", — подчеркивают активисты в своем комментарии.

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Марина Носова, БелаПАН.