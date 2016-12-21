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МЧС: следуйте инструкции – и проблем с пиротехникой не будет
22.12.2016 13:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. Граждане во время новогодних праздников должны ответственно отнестись к использованию петард, хлопушек, салютов и других пиротехнических средств, заявил во время брифинга в
По статистике 2015 года в новогодние праздники из-за пиротехники получили травмы 15 человек, десять из них – дети.
"Пятнадцать пострадавших в прошлом году – это следствие того, что они либо приобрели пиротехнику у нелегалов, либо не следовали инструкции", – сказал Новицкий.
Он также подчеркнул, что у официальных продавцов на реализации находится сертифицированная продукция, к которой прилагается инструкция на русском или белорусском языке, где подробно объясняется, как хранить и использовать пиротехнику. "Внимательно прочитайте и следуйте инструкции, и тогда не будет никаких проблем", – посоветовал представитель МЧС.
По словам Новицкого, во время совместных рейдов с правоохранительными органами инспекторы МЧС изымает большое количество пиротехники у нелегальных торговцев.
"Удивительно, но у них стоимость товара точно такая же, как в официальных торговых точках. Сегодня нет даже экономического стимула приобретать пиротехнику у нелегальных торговцев", – отметил помощник министра.
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В ведомстве подчеркивают, что покупать петарды с рук – невыгодно, так как в официальных точках цена на них точно такая же, как и у нелегалов.
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