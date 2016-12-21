МИНСК, 22 дек – Sputnik. Граждане во время новогодних праздников должны ответственно отнестись к использованию петард, хлопушек, салютов и других пиротехнических средств, заявил во время брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik помощник министра по чрезвычайным ситуациям Виталий Новицкий.

По статистике 2015 года в новогодние праздники из-за пиротехники получили травмы 15 человек, десять из них – дети.

"Пятнадцать пострадавших в прошлом году – это следствие того, что они либо приобрели пиротехнику у нелегалов, либо не следовали инструкции", – сказал Новицкий.

Он также подчеркнул, что у официальных продавцов на реализации находится сертифицированная продукция, к которой прилагается инструкция на русском или белорусском языке, где подробно объясняется, как хранить и использовать пиротехнику. "Внимательно прочитайте и следуйте инструкции, и тогда не будет никаких проблем", – посоветовал представитель МЧС.

По словам Новицкого, во время совместных рейдов с правоохранительными органами инспекторы МЧС изымает большое количество пиротехники у нелегальных торговцев.

"Удивительно, но у них стоимость товара точно такая же, как в официальных торговых точках. Сегодня нет даже экономического стимула приобретать пиротехнику у нелегальных торговцев", – отметил помощник министра.