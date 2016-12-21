﻿﻿ МЧС: следуйте инструкции – и проблем с пиротехникой не будет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МЧС: следуйте инструкции – и проблем с пиротехникой не будет

22.12.2016 13:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Граждане во время новогодних праздников должны ответственно отнестись к использованию петард, хлопушек, салютов и других пиротехнических средств, заявил во время брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik помощник министра по чрезвычайным ситуациям Виталий Новицкий.

МЧС: следуйте инструкции – и проблем с пиротехникой не будет
© flickr.com/ Phil Roeder
Новицкий: риск возникновения ЧС на Новый год возрастает

По статистике 2015 года в новогодние праздники из-за пиротехники получили травмы 15 человек, десять из них – дети.

"Пятнадцать пострадавших в прошлом году – это следствие того, что они либо приобрели пиротехнику у нелегалов, либо не следовали инструкции", – сказал Новицкий.

Он также подчеркнул, что у официальных продавцов на реализации находится сертифицированная продукция, к которой прилагается инструкция на русском или белорусском языке, где подробно объясняется, как хранить и использовать пиротехнику. "Внимательно прочитайте и следуйте инструкции, и тогда не будет никаких проблем", – посоветовал представитель МЧС. 

По словам Новицкого, во время совместных рейдов с правоохранительными органами инспекторы МЧС изымает большое количество пиротехники у нелегальных торговцев. 

"Удивительно, но у них стоимость товара точно такая же, как в официальных торговых точках. Сегодня нет даже экономического стимула приобретать пиротехнику у нелегальных торговцев", – отметил помощник министра. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ведомстве подчеркивают, что покупать петарды с рук – невыгодно, так как в официальных точках цена на них точно такая же, как и у нелегалов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Защитники Котовки — Шорцу: Мы готовы отвечать за сквер, но кто будет отвечать за весь Минск?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика