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Значок партии можно, а крестик - нет? Кондрусевич о предложениях Минздрава по этике

22.12.2016 14:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич высказал беспокойство по поводу проекта постановления Минздрава о нормах медицинской этики, по которому врачам могут запретить носить религиозные знаки и символы.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Такие этичные нормы нужны, но, исследовав проект, мы заметили, что этики там немного. А один из пунктов запрещает публично носить религиозные знаки. Я не знаю, куда мы возвращаемся. Можно носить значок партии, общественной организации, но не знак религиозной принадлежности? Рекламировать пиво, открывать казино — это все можно, а то, что кто-то носит знак принадлежности одной или другой религии — это нельзя. Это не что иное как дискриминация верующих. Я надеюсь, что эти нормы будут изменены. Завтра или послезавтра я опубликую официальную позицию Костела на этот счет, — сказал митрополит.

Напомним, Минздрав вынес на общественное обсуждение проект постановления о нормах медицинской этики. В нем говорится и про внешний вид медицинских работников. Так, документ запрещает носить на работе одежду из прозрачных тканей, шейные платки, крупные украшения, пляжную обувь и обувь на высоком каблуке. Медицинский халат должен прикрывать минимум две трети бедра. Нельзя пользоваться яркой косметикой, резкими духами и носить наращенные ногти. Также, по проекту, недопустимо открытое ношение религиозных знаков и символов.

 
 
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"Это не что иное как дискриминация верующих. Я надеюсь, что эти нормы будут изменены", - прокомментировал митрополит проект постановления Минздрава, запрещающий...

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