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Жительница Мядельского района, заставившая несовершеннолетнюю заниматься проституцией, приговорена к пяти годам и трем месяцам лишения свободы

22.12.2016 14:06 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 22 декабря. 21-летняя жительница деревни Княгинин, ранее судимая, имеющая на иждивении малолетнего ребенка, признана судом Мядельского района виновной в использовании для занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего и в вовлечении в занятие проституцией несовершеннолетнего.

Как сообщила БелаПАН заведующая сектором по работе с обращениями граждан Минского областного суда Зоряна Жуковская, с учетом неотбытых наказаний по предыдущим приговорам по подобным составам преступлений окончательно обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет и три месяца с отбыванием в колонии в условиях общего режима с конфискацией имущества и со штрафом в 1.475 рублей 90 копеек.

Как сообщалось, при обращении в милицию 21-летняя жительница Мядельского района попросила помочь ее несовершеннолетней знакомой, которую ограбили. В ходе разбирательства по факту преступления появились пикантные подробности отношений грабителя и потерпевшей, а затем была установлена цепочка взаимоотношений обратившихся за помощью девушек.

Оказалось, что 17-летняя потерпевшая, учащаяся колледжа, живет только с матерью. Ввиду тяжелого материального положения семьи ей приходилось иногда одалживать деньги у знакомой, которая ее и привела в милицию.

Та, в свою очередь, придумала способ быстрого возврата долга. Без ведома своей несовершеннолетней подруги она размещала на сайтах знакомств анкеты с ее фотографиями. Позиционировала подругу как 19-летнюю молодую особу, оказывающую сексуальные услуги. Когда находился клиент, девушка договаривалась о времени и месте встречи. В условленное место она приводила несовершеннолетнюю, сообщив ей о цели встречи. Внешность девушки не выдавала ее несовершеннолетия, поэтому вопросов у клиентов не возникало. Получив деньги за оказываемые знакомой услуги, сводница удалялась.

Одна из таких встреч и закончилась якобы грабежом. По не зависящим от несовершеннолетней причинам оказать оговоренные услуги она не смогла — в дом пришли хозяева, родители сутенерши. Неудовлетворенный клиент потребовал вернуть деньги, но денег у девушки не было, так как их сразу же забирала старшая подруга. Тогда клиент отобрал у девушки сумочку, пообещав вернуть, как только она с ним рассчитается. Это и привело всю компанию в милицию.

Приговор районного суда был оглашен 21 декабря. Он не вступил в силу, может быть обжалован.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Минск, 22 декабря. 21-летняя жительница деревни Княгинин, ранее судимая, имеющая на иждивении малолетнего ребенка, признана судом Мядельского района виновной в...

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