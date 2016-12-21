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Станюта простится с большим спортом на детском турнире Baby Cup

22.12.2016 14:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Последнее выступление известной белорусской гимнастки состоится в рамках финала детских соревнований по художественной гимнастике Baby Cup BSB Bank, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики (БАГ).

Станюта простится с большим спортом на детском турнире Baby Cup
© Sputnik Виктор Толочко
Гимнастка Мелитина Станюта завершает карьеру

Многократный призер чемпионатов мира и Европы приняла решение завершить карьеру. По словам 23-летней гимнастки, первые мысли об уходе из большого спорта посетили ее после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где она стала пятой в индивидуальном многоборье.

"В рамках заключительного дня соревнований пройдет (ориентировочно с 19:30) торжественная церемония проводов из большого спорта знаменитой белорусской гимнастки, многократного чемпиона и призера чемпионатов мира и Европы Мелитины Станюты", — рассказали в БАГ.

Станюта пришла в художественную гимнастику в 2005 году. За 11 лет белоруска смогла завоевать медали различных первенств, среди которых чемпионаты мира и Европы, Европейских игр и Универсиады. В интервью радио Sputnik Беларусь она призналась, чтобы сосчитать все ее награды ушли бы сутки.

К сожалению, среди них нет медалей Игр: на Олимпиаде-2012 она 12-е место, в ОИ-2016 — пятое. В 2015 году ей было присвоено звание Заслуженного мастера спорта.

Гимнастка является правнучкой народной артистки Советского Союза Стефании Станюты.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Последнее выступление известной белорусской гимнастки состоится в рамках финала детских соревнований по художественной гимнастике Baby Cup BSB...

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