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Станюта простится с большим спортом на детском турнире Baby Cup
22.12.2016 14:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Последнее выступление известной белорусской гимнастки состоится в рамках финала детских соревнований по художественной гимнастике Baby Cup BSB Bank, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики (БАГ).
© Sputnik Виктор Толочко
Многократный призер чемпионатов мира и Европы приняла решение завершить карьеру. По словам 23-летней гимнастки, первые мысли об уходе из большого спорта посетили ее после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, где она стала пятой в индивидуальном многоборье.
"В рамках заключительного дня соревнований пройдет (ориентировочно с 19:30) торжественная церемония проводов из большого спорта знаменитой белорусской гимнастки, многократного чемпиона и призера чемпионатов мира и Европы Мелитины Станюты", — рассказали в БАГ.
Станюта пришла в художественную гимнастику в 2005 году. За 11 лет белоруска смогла завоевать медали различных первенств, среди которых чемпионаты мира и Европы, Европейских игр и Универсиады.
К сожалению, среди них нет медалей Игр: на Олимпиаде-2012 она 12-е место, в ОИ-2016 — пятое. В 2015 году ей было присвоено звание Заслуженного мастера спорта.
Гимнастка является правнучкой народной артистки Советского Союза Стефании Станюты.
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Последнее выступление известной белорусской гимнастки состоится в рамках финала детских соревнований по художественной гимнастике Baby Cup BSB...
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