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Охотник, застреливший собаку грибников под Барановичами, получил штраф

22.12.2016 14:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек – Sputnik. Охотник, застреливший в лесу Барановичском районе собаку, принадлежавшую пенсионерам-грибникам, оштрафован на 15 базовых величин, сообщило издание IntexPress со ссылкой на Барановичскую межрайонную инспекцию по охране животного и растительного мира.

Охотник, застреливший собаку грибников под Барановичами, получил штраф
© flickr.com/ Ben Stassen
Охотник застрелил собаку грибников и уверяет, что она была бродячей

Инцидент в лесном массиве под Барановичами произошел в ноябре текущего года: охотник застрелил одну из собак пенсионеров-грибников, живущих в деревне Новосады, которые взяли пса в лес. В отношении мужчины был начат административный процесс.

"Так как мужчина раньше не привлекался (к ответственности – Sputnik), он получил штраф в размере 15 базовых величин (315 рублей – Sputnik)", – цитирует издание слова начальника инспекции Игоря Закревского.

Представитель инспекции пояснил, что по правилам, если охотник встретил собаку на расстоянии дальше 400 метров от населенного пункта, такое животное считается бесхозным и законодательство разрешает провести его отстрел. По словам Закревского, инцидент произошел в километре от деревни, поэтому охотник был вправе стрелять в собаку. 

"Но в данном случае он не убедился в том, что собака была без хозяйки", – уточнил начальник инспекции.

Как ранее сообщал Sputnik, мужчина утверждал, что не видел хозяев и стрелял по бродячему животному. 

 
Теги: Минск
 
 
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Санкции были приняты в отношении мужчины с ружьем, потому что он не убедился в том, что животное действительно бродячее.

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