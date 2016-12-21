МИНСК, 22 дек – Sputnik. Охотник, застреливший в лесу Барановичском районе собаку, принадлежавшую пенсионерам-грибникам, оштрафован на 15 базовых величин, сообщило издание IntexPress со ссылкой на Барановичскую межрайонную инспекцию по охране животного и растительного мира.

Инцидент в лесном массиве под Барановичами произошел в ноябре текущего года: охотник застрелил одну из собак пенсионеров-грибников, живущих в деревне Новосады, которые взяли пса в лес. В отношении мужчины был начат административный процесс.

"Так как мужчина раньше не привлекался (к ответственности – Sputnik), он получил штраф в размере 15 базовых величин (315 рублей – Sputnik)", – цитирует издание слова начальника инспекции Игоря Закревского.

Представитель инспекции пояснил, что по правилам, если охотник встретил собаку на расстоянии дальше 400 метров от населенного пункта, такое животное считается бесхозным и законодательство разрешает провести его отстрел. По словам Закревского, инцидент произошел в километре от деревни, поэтому охотник был вправе стрелять в собаку.

"Но в данном случае он не убедился в том, что собака была без хозяйки", – уточнил начальник инспекции.

Как ранее сообщал Sputnik, мужчина утверждал, что не видел хозяев и стрелял по бродячему животному.