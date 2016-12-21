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Лукашенко поручил разработать план по реконструкции автомобильных дорог местного значения

22.12.2016 14:32 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 22 декабря. Александр Лукашенко поручил разработать план по реконструкции автомобильных дорог местного значения. Распоряжение было дано 22 декабря на церемонии открытия движения по завершенной МКАД-2 в Дзержинском районе, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что в последнее время большое внимание уделяется строительству трасс республиканского значения, а местные дороги приходят в непригодность. "Делая упор на этих основных артериях (от этого никуда не денешься, их надо было восстанавливать), мы действительно упустили дороги местного значения", — сказал он.

"В ближайшие месяцы мы соберемся, обсудим и примем решение, как будем восстанавливать дороги местного значения. Каждый агрогородок (а их порядка двух тысяч) должен быть соединен с районным центром. От районных центров до областных у нас более или менее неплохие дороги, но их тоже кое-где надо приводить в порядок", — заявил Лукашенко.

Планируется, что денежные средства для ремонта дорог предоставит один из банков, сообщает пресс-служба. Возвращать кредит будут за счет государственной пошлины, которую платят граждане за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Впрочем, как заявил Лукашенко, окончательное решение по этому поводу пока не принято.  "Разные варианты будем рассматривать. Но решение примем в ближайшее время", — подчеркнул он.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 декабря. Александр Лукашенко поручил разработать план по реконструкции автомобильных дорог местного значения. Распоряжение было дано 22 декабря на...

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