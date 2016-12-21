﻿﻿ Лукашенко считает возможным построить вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск своими силами. 21.by
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Лукашенко считает возможным построить вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск своими силами

22.12.2016 14:37 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 22 декабря. Александр Лукашенко считает возможным построить вторую взлетно-посадочную полосу в национальном аэропорту Минск силами отечественных строительных и подрядных организаций. Об этом он заявил 22 декабря на церемонии открытия движения по МКАД-2, сообщает пресс-служба президента. 

Во время общения главы государства с представителями дорожно-строительных организаций — подрядчиков прозвучало мнение, что к строительным работам в аэропорту необходимо подключить белорусских строителей. Лукашенко эту идею поддержал и выразил уверенность, что "отечественные организации справятся с этой работой". 

"Мы должны построить взлетно-посадочную полосу. Если вы беретесь за это — распределяйте подряд, только мы должны построить. Что за проблема? Там, по-моему, слой не 40 см, а 80 см, пускай метр. Что, мы не уложим бетон? Уложим. Тем более если вы об этом сказали. Значит, вы уже созрели для того, чтобы построить эту полосу", — заявил Лукашенко.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 декабря. Александр Лукашенко считает возможным построить вторую взлетно-посадочную полосу в национальном аэропорту Минск силами отечественных...

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