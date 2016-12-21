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Лукашенко считает возможным построить вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск своими силами
22.12.2016 14:37 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 22 декабря. Александр Лукашенко считает возможным построить вторую взлетно-посадочную полосу в национальном аэропорту Минск силами отечественных строительных и подрядных организаций. Об этом он заявил 22 декабря на церемонии открытия движения по МКАД-2, сообщает пресс-служба президента.
Во время общения главы государства с представителями дорожно-строительных организаций — подрядчиков прозвучало мнение, что к строительным работам в аэропорту необходимо подключить белорусских строителей. Лукашенко эту идею поддержал и выразил уверенность, что "отечественные организации справятся с этой работой".
"Мы должны построить взлетно-посадочную полосу. Если вы беретесь за это — распределяйте подряд, только мы должны построить. Что за проблема? Там, по-моему, слой не 40 см, а 80 см, пускай метр. Что, мы не уложим бетон? Уложим. Тем более если вы об этом сказали. Значит, вы уже созрели для того, чтобы построить эту полосу", — заявил Лукашенко.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Лукашенко считает возможным построить вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск своими силами
Минск, 22 декабря. Александр Лукашенко считает возможным построить вторую взлетно-посадочную полосу в национальном аэропорту Минск силами отечественных...
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