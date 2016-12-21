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МЧС о евроремонте в квартирах: при пожаре у человека есть только 6 минут

22.12.2016 14:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек – Sputnik. В настоящее время из-за использования в строительстве и ремонте синтетических материалов человек может находиться в горящей квартире только шесть минут, заявил в четверг в мультимедийном пресс-центре Sputnik помощник министра по чрезвычайным ситуациям Виталий Новицкий.

МЧС о евроремонте в квартирах: при пожаре у человека есть только 6 минут
© flickr.com/ Phil Roeder
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По словам представителя МЧС, сейчас пострадавшие на пожарах в основном получают отравление продуктами горения.

"В наших домах, к сожалению, очень много синтетических материалов. Один коврик, одна занавеска на окне способны при горении выделить такое количество отравляющих веществ, что этого хватит, чтобы убить всех, кто находится в помещении", – сказал Новицкий. 

Он также сообщил, что если в 1970-х во время пожара человек в среднем мог находиться в помещении 18 минут и оставались большие шансы его спасти, то сейчас это время снизилось до шести минут, а некоторые специалисты утверждают, что до пяти. 

"При выборе товаров мы руководствуемся ценой, фактурой, дизайном и никто не называет безопасность", – подчеркнул представитель МЧС.

При этом, по словам Новицкого, сейчас на белорусском рынке достаточно строительной продукции, которая прошла необходимые испытания, и она не стоит дороже популярных синтетических отделочных материалов. Замминистра привел пример: в государственных учреждениях и офисных помещениях все аварийные выходы отделаны негорючими материалами.

"У себя дома зачастую граждане выбор делают в пользу цены и дизайна, а не безопасности. Любой ремонт может быть безопасным, если об этом позаботиться", – констатировал Новицкий.

 
Теги: Минск
 
 
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