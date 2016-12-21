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Диагностировать и лечить болезни позвоночника в Гомеле смогут с помощью специальной 3D программы

22.12.2016 14:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Уникальное программное обеспечение, которое позволит не только диагностировать, но также планировать и прогнозировать способ хирургического вмешательства у пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника, разрабатывают в Гомельском государственном техническом университете имени П.О. Сухого.

Речь идет о целом комплексе программных средств, которые позволят анализировать, как функционирует позвоночник при различных нагрузках. «На основании компьютерной томографии, рентгеновских снимков с помощью ПО на компьютере строится виртуальная 3D-модель позвоночника пациента, на основании которой специалисты смогут проводить дальнейшие исследования», — пояснил доцент кафедры информационных технологий факультета автоматизированных и информационных систем вуза Владимир Комраков.

Уникальность данной программы заключается в том, что в отличие от существующих аналогов она предоставит возможность прогнозировать состояние пациента после тех или иных манипуляций с позвоночником. «Таким образом, вертебрологи смогут корректировать схемы лечения, предотвращать или останавливать развитие патологий позвоночника при помощи малоинвазивных операционных вмешательств», — подчеркнул Владимир Комраков.

Заказчиком проекта по созданию ПО для исследования биомеханики позвоночника выступил Гомельский облисполком. В настоящее время над ним трудятся студенты, аспиранты, магистранты и преподаватели ГГТУ имени П.О. Сухого при участии гомельских врачей.

Предполагается, что к концу 2017 года комплекс ПО поступит на вооружение в отделение хирургии позвоночника, открытое на базе Гомельской областной клинической больницы.

 
 
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Уникальное программное обеспечение, которое позволит не только диагностировать, но также планировать и прогнозировать способ хирургического вмешательства у...

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