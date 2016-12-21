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Лукашенко не видит проблем в строительстве новой "взлетки" в аэропорту

22.12.2016 15:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек – Sputnik. Белорусские строители могут собственными силами построить новую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск, заявил в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко не видит проблем в строительстве новой "взлетки" в аэропорту
© Фото: Вадим Замировский, tut.by
Лукашенко открыл МКАД-2 и пообещал отремонтировать местные дороги

Строительство новой взлетно-посадочной полосы было предусмотрено в государственной инвестиционной программе на 2016 год. Планировалось, что работы в аэропорту должны будут завершены к 2018 году. 

"Мы должны построить взлетно-посадочную полосу. Если вы беретесь за это, распределяйте подряд – только мы должны построить. Что за проблема? Там, по-моему, слой не 40 сантиметров, а 80. Пускай метр. Что мы не уложим бетон? Уложим", – заявил Лукашенко во время открытия движения по МКАД-2.

По словам президента, который оценивал бетонное покрытие новой кольцевой в четверг, белорусские строители уже "созрели для того, чтобы построить эту полосу". 

Вторая ВПП в аэропорту будет на 60 метров длиннее первой. На ней предусмотрен комплект светового оборудования, а также три дополнительных диспетчерских пункта. Стоимость проекта оценивается в 320 миллионов долларов США.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент не видит никакой сложности в том, чтобы уложить метровый слой бетона на новой полосе в аэропорту.

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"Что мы бетон не уложим?" Лукашенко считает, что строить вторую ВПП в аэропорту нужно своими силами
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