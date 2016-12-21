МИНСК, 22 дек – Sputnik. Белорусские строители могут собственными силами построить новую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск, заявил в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко.

Строительство новой взлетно-посадочной полосы было предусмотрено в государственной инвестиционной программе на 2016 год. Планировалось, что работы в аэропорту должны будут завершены к 2018 году.

"Мы должны построить взлетно-посадочную полосу. Если вы беретесь за это, распределяйте подряд – только мы должны построить. Что за проблема? Там, по-моему, слой не 40 сантиметров, а 80. Пускай метр. Что мы не уложим бетон? Уложим", – заявил Лукашенко во время открытия движения по МКАД-2.

По словам президента, который оценивал бетонное покрытие новой кольцевой в четверг, белорусские строители уже "созрели для того, чтобы построить эту полосу".

Вторая ВПП в аэропорту будет на 60 метров длиннее первой. На ней предусмотрен комплект светового оборудования, а также три дополнительных диспетчерских пункта. Стоимость проекта оценивается в 320 миллионов долларов США.