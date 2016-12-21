Построить вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск можно силами отечественных строительных и подрядных организаций, заявил Александр Лукашенко на церемонии открытия движения по МКАД-2.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Как сообщает БЕЛТА , во время общения президента с представителями трудовых коллективов дорожно-строительных организаций-подрядчиков прозвучало мнение, что к строительным работам в аэропорту необходимо подключить белорусских строителей.

Александр Лукашенко поддержал эту идею и выразил уверенность, что отечественные организации справятся с этой работой.

— Мы должны построить взлетно-посадочную полосу. Если вы беретесь за это, распределяйте подряд — только мы должны построить, — сказал он. — Что за проблема? Там, по-моему, слой не 40 см, а 80 см. Пускай метр. Что мы не уложим бетон? Уложим. Тем более, если вы об этом сказали. Значит, вы уже созрели для того, чтобы построить эту полосу.

Напомним, новая взлетно-посадочная полоса будет на 60 метров длиннее первой, вдвое увеличится толщина ее бетонного покрытия, что позволит принимать в Беларуси самый большой в мире пассажирский самолет Airbus A380. Предполагалось, что ее построит китайская компания «Точмаш» до 2014 года, затем сроки были сдвинуты до 2017 года. Проект так и не был реализован.

По оценке российской компании «Ленаэропроект», действующая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту Минск может обеспечивать безопасный прием и вылет воздушных судов до 2018 года. Вторая полоса нужна в первую очередь для обеспечения резерва, требуемого для того, чтобы со временем провести капремонт первой.