﻿﻿ "Что мы бетон не уложим?" Лукашенко считает, что строить вторую ВПП в аэропорту нужно своими силами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Что мы бетон не уложим?" Лукашенко считает, что строить вторую ВПП в аэропорту нужно своими силами

22.12.2016 15:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Построить вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск можно силами отечественных строительных и подрядных организаций, заявил Александр Лукашенко на церемонии открытия движения по МКАД-2.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Как сообщает БЕЛТА, во время общения президента с представителями трудовых коллективов дорожно-строительных организаций-подрядчиков прозвучало мнение, что к строительным работам в аэропорту необходимо подключить белорусских строителей.

Александр Лукашенко поддержал эту идею и выразил уверенность, что отечественные организации справятся с этой работой.

— Мы должны построить взлетно-посадочную полосу. Если вы беретесь за это, распределяйте подряд — только мы должны построить, — сказал он. — Что за проблема? Там, по-моему, слой не 40 см, а 80 см. Пускай метр. Что мы не уложим бетон? Уложим. Тем более, если вы об этом сказали. Значит, вы уже созрели для того, чтобы построить эту полосу.

Напомним, новая взлетно-посадочная полоса будет на 60 метров длиннее первой, вдвое увеличится толщина ее бетонного покрытия, что позволит принимать в Беларуси самый большой в мире пассажирский самолет Airbus A380. Предполагалось, что ее построит китайская компания «Точмаш» до 2014 года, затем сроки были сдвинуты до 2017 года. Проект так и не был реализован.

По оценке российской компании «Ленаэропроект», действующая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту Минск может обеспечивать безопасный прием и вылет воздушных судов до 2018 года. Вторая полоса нужна в первую очередь для обеспечения резерва, требуемого для того, чтобы со временем провести капремонт первой.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Построить вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск можно силами отечественных строительных и подрядных организаций, заявил Александр...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Инспектор антитеррористического центра СНГ рассказала, кого могут террористы вербовать в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика