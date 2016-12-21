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"Что мы бетон не уложим?" Лукашенко считает, что строить вторую ВПП в аэропорту нужно своими силами
22.12.2016 15:06 — Новости Общества | Tut.by
Построить вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск можно силами отечественных строительных и подрядных организаций, заявил Александр Лукашенко на церемонии открытия движения по МКАД-2.
Как сообщает
Александр Лукашенко поддержал эту идею и выразил уверенность, что отечественные организации справятся с этой работой.
— Мы должны построить взлетно-посадочную полосу. Если вы беретесь за это, распределяйте подряд — только мы должны построить, — сказал он. — Что за проблема? Там, по-моему, слой не 40 см, а 80 см. Пускай метр. Что мы не уложим бетон? Уложим. Тем более, если вы об этом сказали. Значит, вы уже созрели для того, чтобы построить эту полосу.
Напомним,
По оценке российской компании «Ленаэропроект», действующая взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту Минск может обеспечивать безопасный прием и вылет воздушных судов до 2018 года. Вторая полоса нужна в первую очередь для обеспечения резерва, требуемого для того, чтобы со временем провести капремонт первой.
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Построить вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск можно силами отечественных строительных и подрядных организаций, заявил Александр...
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