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Инспектор антитеррористического центра СНГ рассказала, кого могут террористы вербовать в Беларуси

22.12.2016 15:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Антитеррористический центр СНГ и Институт национальной безопасности Беларуси разработали программы по противодействию вербовки студентов в международные террористические организации. Об этом на конференции, приуроченной к 70-летию института, заявила Марианна Кочубей, старший инспектор по особым поручениям аппарата руководителя Антитеррористического центра СНГ.


Марианна Кочубей. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— На территории Беларуси вербовку, по счастью, КГБ удалось купировать. Нам неизвестны такие факты. Может быть, это какие-то точечные попытки, но они пресекаются на корню. С этой проблемой столкнулись другие страны СНГ, в первую очередь Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, и, конечно, Россия. В Ставропольской медицинской академии, например, был создан студенческий джамаат (объединение группы мусульман — Прим. TUT.BY), несколько человек вербовали в ИГ.

Марианна Кочубей обратила внимание, что в Беларуси учится много студентов из Средней Азии («из Туркменистана около 9 тысяч»), а вербовщики приходят в том числе туда, где готовят специалистов.

— Здесь ведется работа, и могу заверить, КГБ контролирует ситуацию очень плотно, — сказала Кочубей.

Также она напомнила, что в распоряжении АТЦ СНГ есть база так называемых «диких гусей» — наемников, которые уезжают воевать за ИГ. Она обновляется каждый месяц. На момент создания базы белорусов в ней не было, сообщила Кочубей.

— Другое дело, что на вашей территории могут вербовать граждан других государств, — добавила она.

 
 
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АТЦ СНГ и Институт национальной безопасности Беларуси разработали программы по противодействию вербовки студентов в международные террористические...

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