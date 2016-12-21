Минская школьница Елизавета Хилькевич самостоятельно написала и проиллюстрировала детский путеводитель по Минску . Работу над ним девочка начала в 11 лет, а закончила — в 14. Книга рассказывает о главных достопримечательностях столицы в алфавитном порядке.





Елизавета — дочь минского краеведа Владислава Хилькевича. Под вымышленным именем Христофор он уже выпустил несколько путеводителей. Самый популярный — «Минск за один день» — вышел на нескольких языках общим тиражом 30 тысяч экземпляров.

Примерно 10 лет назад ему пришла идея сделать путеводитель для детей. Спустя какое-то время реализовывать ее начала 11-летняя дочь Владислава. В один из вечеров она пожаловалась отцу на скуку. Он вспомнил о старых планах и предложил попробовать.

Первый текст Елизаветы был о Национальной библиотеке . «Энергии там расходуется немало. Поэтому для экономии света внутри здания висят специальные панели-светоотражатели и сооружен прозрачный стеклянный пол, который выдерживает вес в несколько тонн, прыгай — не хочу!» — написала она.

Впоследствии текст пришлось сокращать, и это единственное, что сделал в путеводителе Владислав.





Краевед «соблюдал чистоту эксперимента» и с текстом не помогал. «Я бы мог написать его за месяц, — говорит Владислав. — Но это был бы мой, взрослый взгляд. Было интересно, справится дочь или нет. Если бы она споткнулась на первой статье, я бы не настаивал».

Информацию Елизавета искала в богатой домашней библиотеке и интернете. Тексты о минских достопримечательностях она решила разместить в алфавитном порядке. Это немного осложнило работу: на одни буквы было больше объектов, чем нужно, а на другие — достопримечательностей набралось с трудом. Например, Петропавловский собор (самое старое здание Минска) в путеводителе значится как Екатерининская церковь, по старому названию.

Проблема возникла и с буквой «Я». Не хотелось заканчивать путеводитель мемориалом «Яма». Елизавета вышла из положения, написав маленькое эссе «Я люблю тебя, Минск».

«В Минске живут твои родители, друзья или просто хорошие люди. Все они любят свой город, стараются сохранить его историю и с каждым днем сделать его краше», — написала девочка.





В 2014 году Елизавета закончила писать путеводитель. Он должен был выйти в издательстве Сергея Плыткевича «Рифтур», но там попросили его проиллюстрировать. Владислав потратил несколько месяцев на поиски художника: кто-то просил большие деньги, от нескольких десятков долларов за один рисунок, кто-то обещал взяться, но пропадал. В итоге иллюстрировать путеводитель принялась сама Елизавета.

«Я начала с монумента Победы. До этого практически не рисовала. Училась в процессе», — поясняет она. «Были слезы и психи», — добавляет Владислав.

На работу ушло больше года: «В макулатуру сдали тонну отработанной бумаги». Уже в процессе работы Елизавета решила сделать рисунки в виде раскраски, чтобы ребенок, разукрашивая какую-то достопримечательность, лучше ее запоминал.

В 2015 году путеводитель был готов полностью: с текстом и иллюстрациями, «но жирные времена прошли» и издательство могло покрыть только часть стоимости на печать тиража. Пришлось искать спонсора. «После трудных поисков» согласился помочь один бизнесмен.

В конце 2016 года путеводитель наконец вышел тиражом 3 тысячи экземпляров. Его можно найти в книжных магазинах.





























«Было время, когда я прятался от дочери, потому что она постоянно спрашивала, ходил ли я к Сергею Плыткевичу и что он сказал, а тот прятался от меня», — пошутил Владислав.

Он считает, что если ребенок о чем-то мечтает, то взрослые должны приложить усилия, чтобы помочь. «И это более реально, чем кажется», — заключает он.

Елизавета готова создать путеводители и по другим городам. Если к ней обратится какой-нибудь горисполком, то в течение нескольких месяцев, говорит девочка, она работу сделает. А пока — рисует знаменитые минские здания, которые соединяет с мировыми достопримечательностями. Например, совместила «Ворота Минска» с Триумфальной аркой в Париже, ратушу с Empire State Building.





Почему взялась за путеводитель, она объясняет просто — ей нравится родной город.

«В Минске легко найти „свое место“. Здесь можно увидеть застройку абсолютно разных времен и стилей», — говорит автор. Любимые места Елизаветы в Минске — Октябрьская улица («там красивые муралы»), проспект Независимости («там чувствуется энергия») и Александровский сквер («уютное место с самым старым в городе фонтаном»).

Владислав мечтает, чтобы во всех минских школах ввели предмет «Минсковедение» (и в других городах — соответственно). Этот путеводитель мог бы стать одним из учебных пособий. «Если бы такой предмет изучали раньше, вряд ли бы поднялась рука уничтожать старую Немигу и другие памятники архитектуры», — уверен краевед.