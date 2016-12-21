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Кучма подарил Лукашенко книгу Макиавелли, а получил плюшевого петуха
22.12.2016 15:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и экс-президент Украины Леонид Кучма на встрече в четверг обменялись подарками перед Новым годом – белорусский лидер подарил Кучме плюшевого петуха, а сам получил в подарок сборник трудов Никколо Макиавелли.
© Sputnik Егор Еремов
Встреча
Как передал телеканал "Беларусь-1", белорусский лидер и экс-президент обменялись подарками перед новым годом: Кучма преподнес Лукашенко сборник трудов итальянского мыслителя Никколо Макиавелли, а от главы государства получил символ нового 2017-го года – красного плюшевого петуха.
"На счастье белорусскому и украинскому народу", – сказал Лукашенко, вручая петуха Кучме.
Экс-президент Украины, преподнося сборник, отметил, что это изумительная книга. Глава государства, благодаря Кучму, подчеркнул, что знаком с творчеством итальянского мыслителя.
"Я, если честно, не только наслышан, но и по диагонали когда-то просмотрел", – сказал Лукашенко.
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Белорусский лидер, преподнося в подарок символ 2017 года, отметил, что он на счастье украинскому народу.
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