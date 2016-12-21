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Суд обязал журналиста Associated Press извиниться перед "Милкавитой"

22.12.2016 16:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек – Sputnik. Экономический суд Минска обязал журналиста Юрия Карманова написать и направить в агентство Associated Press опровержение материала о радиации в молоке фермера Николая Чубянка.

Суд обязал журналиста Associated Press извиниться перед "Милкавитой"
© Sputnik / Виктор Толочко
Карманов предложил "Милкавите" помириться

Данное судебное решение было оглашено в четверг. Также суд постановил выплатить госпошлину в размере 840 рублей и оплатить услуги адвоката со стороны ОАО "Милкавита" – 1500 рублей. 

Как сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), журналист не согласен с этим решение и намерен его обжаловать. 

Ранее Карманов предложил предприятию "Милкавита" урегулировать спор и заявил ходатайство о примирительный процедуре. 

Как сообщал Sputnik, ОАО "Милкавита" через суд потребовало от Карманова "опровергнуть заведомо ложные сведения" не только на сайте АР, но и на семи белорусских, польских и российских сайтах, распространивших информацию о том, что в продукции предприятия содержание стронция (SR-90) превышено в десять раз.

 
Теги: Минск
 
 
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Предприятие не захотело помириться с журналистом, написавшем о радиоактивном молоке, и суд принял строну "Милкавиты".

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