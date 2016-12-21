«Печально: вместо того, чтобы священник занимался просветительской работой, воспитанием молодого поколения, он занимается не тем, что обещал богу». Так митрополит Павел прокомментировал задержание «батюшки со свастикой» из Гатово Константина Бурыкина. Свое заявление глава Белорусской православной церкви сделал на ежегодном общем собрании Минской епархии Белорусской БПЦ, сообщает БЕЛТА .





— Священник хранит боеприпасы, да еще какое-то огнестрельное оружие… Дождемся завершения следствия и узнаем подробности. Естественно, потом наш епархиальный суд будет принимать соответствующее решение по этому вопросу, — сказал митрополит Павел.

Он также отметил что общался с отцом Константином Бурыкиным в день задержания, но пока настоятель еще был на свободе.

— Утром 18 ноября у нас с ним был разговор, я освободил его от обязанностей настоятеля, а после обеда узнал, что отца Константина арестовали. И он до сих пор находится под следствием, — вспомнил глава БПЦ.

При этом митрополит рассказал, что причиной этому послужили жалобы прихожан. Пока идет следствие, ему запрещено служить в церкви и носить священные одежды.





Также сегодня в Сети появились слухи, что Константина Бурыкина освободили из-под стражи. Но его супруга Ольга в разговоре с TUT.BY эту информацию опровергла.

— Пока никаких новостей нет. Все по-старому, — сказала Ольга.

Напомним, настоятеля прихода храма Святого Духа в Гатово Константина Бурыкина 18 декабря задержали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Его подозревают в незаконных действиях в отношении боеприпасов (ч. 2 ст. 295 УК). Во время обыска в минской квартире священника нашли ружье и несколько патронов.

Священник известен тем, что активно пропагандировал здоровый образ жизни: открыл при храме духовно-спортивный клуб «Белая Русь», где тренировал детей, а также был первым зампредом Белорусской ассоциации пауэрлифтинга. Но не все ее члены были довольны Бурыкиным. Они даже подготовили обращение к главе БПЦ с просьбой разобраться в деятельности иерея.

Спортсмены утверждают, что Бурыкин, «уже будучи в сане священника, принимал участие в мероприятиях фашистского толка, тело иерея покрывают татуировки с нацистской символикой в виде огромного фашистского креста на груди, немецкой свастики на плече». Сам отец Константин объяснял их ошибками молодости. В 90-е он жил в Москве и там вступил в ряды «Русского национального единства» (РНЕ).