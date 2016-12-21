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"Он занимается не тем, что обещал богу". Глава БПУ высказался про "батюшку со свастикой"
22.12.2016 16:16 — Новости Общества | Tut.by
«Печально: вместо того, чтобы священник занимался просветительской работой, воспитанием молодого поколения, он занимается не тем, что обещал богу». Так митрополит Павел прокомментировал
— Священник хранит боеприпасы, да еще какое-то огнестрельное оружие… Дождемся завершения следствия и узнаем подробности. Естественно, потом наш епархиальный суд будет принимать соответствующее решение по этому вопросу, — сказал митрополит Павел.
Он также отметил что общался с отцом Константином Бурыкиным в день задержания, но пока настоятель еще был на свободе.
— Утром 18 ноября у нас с ним был разговор, я освободил его от обязанностей настоятеля, а после обеда узнал, что отца Константина арестовали. И он до сих пор находится под следствием, — вспомнил глава БПЦ.
При этом митрополит рассказал, что причиной этому послужили жалобы прихожан. Пока идет следствие, ему запрещено служить в церкви и носить священные одежды.
Также сегодня в Сети появились слухи, что Константина Бурыкина освободили из-под стражи. Но его супруга Ольга в разговоре с TUT.BY эту информацию опровергла.
— Пока никаких новостей нет. Все по-старому, — сказала Ольга.
Напомним, настоятеля прихода храма Святого Духа в Гатово Константина Бурыкина 18 декабря задержали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Его подозревают в незаконных действиях в отношении боеприпасов (ч. 2 ст. 295 УК). Во время обыска в минской квартире священника нашли ружье и несколько патронов.
Священник известен тем, что активно пропагандировал здоровый образ жизни: открыл при храме духовно-спортивный клуб «Белая Русь», где тренировал детей, а также был первым зампредом Белорусской ассоциации пауэрлифтинга. Но не все ее члены были довольны Бурыкиным. Они даже подготовили обращение к главе БПЦ с просьбой разобраться в деятельности иерея.
Спортсмены утверждают, что Бурыкин, «уже будучи в сане священника, принимал участие в мероприятиях фашистского толка, тело иерея покрывают татуировки с нацистской символикой в виде огромного фашистского креста на груди, немецкой свастики на плече». Сам отец Константин объяснял их ошибками молодости. В 90-е он жил в Москве и там вступил в ряды «Русского национального единства» (РНЕ).
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Также сегодня в Сети появились слухи, что Константина Бурыкина освободили из-под стражи. Но его супруга Ольга в разговоре с TUT.BY эту информацию опровергла.
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