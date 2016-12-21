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"Не стыдно спросить" у бывшего наркомана. Задавайте вопросы

22.12.2016 15:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Гостем нового выпуска проекта «Не стыдно спросить» станет бывший наркоман 23-летний Максим Сермяжко, консультант Пинского отделения РОО "Матери против наркотиков", у которого за плечами семь лет наркозависимости. Сегодня он занимается реабилитацией сверстников и готов ответить на любые вопросы пользователей TUT.BY.

Максим еще подростком начал увлекаться алкоголем и наркотиками, увлечение затянулось на долгие годы. Отчаявшиеся родители в 2014 году привели сына в общественную организацию. Так молодой человек из Минска отправился в Пинск, где остался в реабилитационном центре, но уже консультантом.

В пятницу, 23 декабря, в 13.00 Максим Сермяжко ответит на все вопросы пользователей TUT.BY о зависимости, наркотиках, профилактике, реабилитации, помощи зависимым, жизни в Пинске и многом другом. Их можно оставить на форуме под этим анонсом, прислать на почту air@tutby.com с пометкой «Не стыдно спросить». Трансляция записи пройдет на странице портала TUT.BY в Facebook. Там же можно оставить вопросы. 

Видеоверсия эфира выйдет на портале в понедельник, 26 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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