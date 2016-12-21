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"Не стыдно спросить" у бывшего наркомана. Задавайте вопросы
22.12.2016 15:59 — Новости Общества | Tut.by
Гостем нового выпуска проекта
Максим еще подростком начал увлекаться алкоголем и наркотиками, увлечение затянулось на долгие годы. Отчаявшиеся родители в 2014 году привели сына в общественную организацию. Так молодой человек из Минска отправился в Пинск, где остался в реабилитационном центре, но уже консультантом.
В пятницу, 23 декабря, в 13.00 Максим Сермяжко ответит на все вопросы пользователей TUT.BY о зависимости, наркотиках, профилактике, реабилитации, помощи зависимым, жизни в Пинске и многом другом. Их можно оставить на форуме под этим анонсом, прислать на почту
Видеоверсия эфира выйдет на портале в понедельник, 26 декабря.
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Гостем нового выпуска проекта "Не стыдно спросить" станет бывший наркоман, 23-летний Максим Сермяжко, консультант Пинского отделения РОО "Матери против наркотиков",...
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