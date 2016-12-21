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У пострадавшей возле станции московского метро белоруски — сотрясение мозга и рваные раны
22.12.2016 16:37 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 22 декабря. У 26-летней гражданки Беларуси Вероники Курадовец, пострадавшей при взрыве газового баллона у станции метро "Коломенская" 22 декабря в Москве, — сотрясение головного мозга и рваные раны в височной области.
Девушке была оказана медицинская помощь в одной из московских больниц.
Пострадавшая рассказала российскому ресурсу
По ее словам, приехавшие спасатели вывели из перехода других пострадавших, рабочих.
По данным Московского управления МЧС, утром в огороженной части перехода станции метро "Коломенская", где велись ремонтные работы, произошла разгерметизация газового баллона, после чего последовал взрыв и пожар. В результате инцидента пострадали шесть человек, двое из которых госпитализированы.
Начальник метрополитена Дмитрий Пегов сообщил, что ремонтная компания — подрядчик отстранена от дальнейшей деятельности. Следственный комитет проводит проверки.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 22 декабря. У 26-летней гражданки Беларуси Вероники Курадовец, пострадавшей при взрыве газового баллона у станции метро "Коломенская" 22 декабря в Москве,...
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