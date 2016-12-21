﻿﻿ Выходные в Минске: куда пойти 24 и 25 декабря. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Выходные в Минске: куда пойти 24 и 25 декабря

22.12.2016 16:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Грядущие дни 24 и 25 декабря – последние "обычные" выходные в текущем году, на следующих белорусы уже будут праздновать Новый год. Sputnik составил афишу самых интересных мероприятий, чтобы минчане не засиживались дома.

Выходные в Минске: куда пойти 24 и 25 декабря
© Sputnik / Виктор Толочко
Шествие Дедов Морозов пройдет в Минске 24 декабря

Арт-вечеринка в художественном музее

Гости Национального художественного музея смогут в субботу поучаствовать в специальной "картинной" вечеринке – Art Bar. Минчанам и гостям столицы обещают эксклюзивные экскурсии, возможность самому написать картину в стенах главного музея страны и запастись эмоциями на целую неделю вперед, а возможно – и на год. Пройдет все 24 декабря в Национальном художественном музее, начало – в 19:00.

Фестиваль моды в новом ТРЦ

Центр Galleria остается одной из любимых тем для минчан – большое черное здание на Немиге вызывает бурные обсуждения в социальных сетях. В выходные 24 и 25 декабря здесь пройдет фестиваль моды стиля и красоты МодаФэст, а на двух этажах расположится Central Fashion Market. Словом, рай для шопоголиков! В оба дня fashion-фестиваль будет начинаться в 12:00.

Чтения сказок в музее

Исторический музей также проводит разные "активности" для привлечения аудитории. В субботу 24 декабря здесь будут читать белорусские сказки известные сказочники и писатели республики. Гостям обещают также чай, конфеты и печенье. Приходить на "Казачныя чытанкі ў музеі" нужно в субботу к 17:00, стоимость билета символическая – один рубль.

Последний шанс приобщиться к австрийскому искусству

Субботу 24 декабря – последний день, когда можно прийти в Национальный центр современных искусств и познакомиться с австрийским искусством на выставке "Угол зрения". Отзывы о работах, представленных в НЦСИ, только положительные, поэтому советуем посетить выставку каждому.

Выходные в Минске: куда пойти 24 и 25 декабря
© Фото: Национальный центр современных искусств
Выставка в Национальном центре современных искусств

Колядный фестиваль в галерее "Ў"

Мастер-классы, выступления, стихи и многое другое – все это обещают организаторы на традиционном фестивале. В этом году он будет называться "Каляды над горадам". Анонсируют, что интересно будет детям, а для родителей сделан бесплатный вход. Пройдет все в галерее "Ў", начало в субботу в 12:00.

Не упустите: важные даты

В субботу 24 декабря исполняется 218 лет со дня рождения великого польского поэта Адама Мицкевича. Юбилей будет у писателя Джеймса Хедли Чейза – с момента его рождения исполнится 110 лет. Голливудской актрисе Аве Гарднер в субботу было бы 94 года.

В воскресенье 25 декабря католики отметят Рождество Христово. Кроме того, в этот день 117 лет назад родился известный актер Хамфри Богарт.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последние выходные года минчан ждут арт-базар, песни Леонарда Коэна на белорусском языке и другие интересные мероприятия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
У пострадавшей возле станции московского метро белоруски — сотрясение мозга и рваные раны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика