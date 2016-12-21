МИНСК, 22 дек – Sputnik. Грядущие дни 24 и 25 декабря – последние "обычные" выходные в текущем году, на следующих белорусы уже будут праздновать Новый год. Sputnik составил афишу самых интересных мероприятий, чтобы минчане не засиживались дома.



© Sputnik / Виктор Толочко Шествие Дедов Морозов пройдет в Минске 24 декабря

Арт-вечеринка в художественном музее

Гости Национального художественного музея смогут в субботу поучаствовать в специальной "картинной" вечеринке – Art Bar. Минчанам и гостям столицы обещают эксклюзивные экскурсии, возможность самому написать картину в стенах главного музея страны и запастись эмоциями на целую неделю вперед, а возможно – и на год. Пройдет все 24 декабря в Национальном художественном музее, начало – в 19:00.

Фестиваль моды в новом ТРЦ

Центр Galleria остается одной из любимых тем для минчан – большое черное здание на Немиге вызывает бурные обсуждения в социальных сетях. В выходные 24 и 25 декабря здесь пройдет фестиваль моды стиля и красоты МодаФэст, а на двух этажах расположится Central Fashion Market. Словом, рай для шопоголиков! В оба дня fashion-фестиваль будет начинаться в 12:00.

Чтения сказок в музее

Исторический музей также проводит разные "активности" для привлечения аудитории. В субботу 24 декабря здесь будут читать белорусские сказки известные сказочники и писатели республики. Гостям обещают также чай, конфеты и печенье. Приходить на "Казачныя чытанкі ў музеі" нужно в субботу к 17:00, стоимость билета символическая – один рубль.

Последний шанс приобщиться к австрийскому искусству

Субботу 24 декабря – последний день, когда можно прийти в Национальный центр современных искусств и познакомиться с австрийским искусством на выставке "Угол зрения". Отзывы о работах, представленных в НЦСИ, только положительные, поэтому советуем посетить выставку каждому.



© Фото: Национальный центр современных искусств Выставка в Национальном центре современных искусств

Колядный фестиваль в галерее "Ў"

Мастер-классы, выступления, стихи и многое другое – все это обещают организаторы на традиционном фестивале. В этом году он будет называться "Каляды над горадам". Анонсируют, что интересно будет детям, а для родителей сделан бесплатный вход. Пройдет все в галерее "Ў", начало в субботу в 12:00.

Не упустите: важные даты

В субботу 24 декабря исполняется 218 лет со дня рождения великого польского поэта Адама Мицкевича. Юбилей будет у писателя Джеймса Хедли Чейза – с момента его рождения исполнится 110 лет. Голливудской актрисе Аве Гарднер в субботу было бы 94 года.

В воскресенье 25 декабря католики отметят Рождество Христово. Кроме того, в этот день 117 лет назад родился известный актер Хамфри Богарт.