МИНСК, 22 дек — Sputnik. Елочные базары начали свою работу в этот четверг, купить ель можно будет вплоть до 31 декабря, сообщили Sputnik в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.



© Sputnik Ростислав Нетисов Госинспекция напомнила о штрафах за вырубку елок

Всего в Минске власти отвели под елочные базары 215 специальных площадок, которые начали работать с 22 декабря.

Так, за елочку до метра высотой минчанам придется отдать 8-16 рублей, до двух метров — от десяти до 21 рубля, а за новогоднюю ель до трех метров — 12-25 рублей.

Как напомнили в ГУПР, базары будут работать во всех районах столицы вплоть до 21 декабря. Главный же елочный базар "Калядная зорка!" будет работать в районе Дворца спорта, он пройдет 24 декабря с 10.00 до 20.00.

Минские власти планируют продать порядка 27 тысяч "живых" елок. Привели собеседники Sputnik и адреса общегородских базаров:

Заводской район — ул. Жилуновича 4

Ленинский — проспект Рокоссовского, 2

Московский — проспект Газеты "Правда", 40

Октябрьский — ул. Казинца, 6а

Партизанский — ул. Долгобродская, 3

Первомайский — ул. Гинтовта, 12

Советский — ул. Коласа, 67

Фрунзенский — ул. Горецкого, 2

Центральный — ул. Немига, 8.

Ранее Госнадзор напоминал, что за незаконную вырубку и заготовку елок перед новым годом наказывать будут строго: специально в предпраздничные дни ситуацию с вырубкой деревьев будут контролировать представители заинтересованных служб.