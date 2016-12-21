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Елочные базары в Минске начали свою работу

22.12.2016 17:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Елочные базары начали свою работу в этот четверг, купить ель можно будет вплоть до 31 декабря, сообщили Sputnik в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Елочные базары в Минске начали свою работу
© Sputnik Ростислав Нетисов
Госинспекция напомнила о штрафах за вырубку елок

Всего в Минске власти отвели под елочные базары 215 специальных площадок, которые начали работать с 22 декабря.

Так, за елочку до метра высотой минчанам придется отдать 8-16 рублей, до двух метров — от десяти до 21 рубля, а за новогоднюю ель до трех метров — 12-25 рублей.

Как напомнили в ГУПР, базары будут работать во всех районах столицы вплоть до 21 декабря. Главный же елочный базар "Калядная зорка!" будет работать в районе Дворца спорта, он пройдет 24 декабря с 10.00 до 20.00.

Минские власти планируют продать порядка 27 тысяч "живых" елок. Привели собеседники Sputnik и адреса общегородских базаров:

  • Заводской район — ул. Жилуновича 4
  • Ленинский — проспект Рокоссовского, 2
  • Московский — проспект Газеты "Правда", 40
  • Октябрьский — ул. Казинца, 6а
  • Партизанский — ул. Долгобродская, 3
  • Первомайский — ул. Гинтовта, 12
  • Советский — ул. Коласа, 67
  • Фрунзенский — ул. Горецкого, 2
  • Центральный — ул. Немига, 8.

Ранее Госнадзор напоминал, что за незаконную вырубку и заготовку елок перед новым годом наказывать будут строго: специально в предпраздничные дни ситуацию с вырубкой деревьев будут контролировать представители заинтересованных служб.

 
Теги: Минск
 
 
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Новогодние деревья можно купить в столице на 215 специально отведенных площадках.

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