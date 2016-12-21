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Журналист против "Милкавиты". В деле о радиоактивном молоке суд встал на сторону завода

22.12.2016 17:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Экономический суд Минска разрешил спор между журналистом агентства Associated Press Юрасем Кармановым и гомельским заводом «Милкавита». Суд встал на сторону завода.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— По решению суда Юрась Карманов должен направить в Associated Press опровержение, что сведения о «радиации в молоке», которые он использовал в статье, не соответствуют действительности, — сообщил TUT.BY Андрей Бастунец, председатель Белорусской ассоциации журналистов.

Кроме того, журналист должен компенсировать госпошлину, а это 840 рублей, и услуги адвоката со стороны «Милкавиты» — 1500 рублей.

Сам Карманов с таким решением суда не согласен и будет его обжаловать.

Напомним, в апреле журналисты Associated Press из поездки по чернобыльской зоне привезли молоко фермера из Хойникского района (молоко у него покупала «Милкавита») и сдали его на анализ в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. Результаты оказались неутешительны: показатели по стронцию-90 в десять раз превышали норму.

Представите предприятия подали на журналиста в суд, при этом привлекать в качестве ответчика Associated Press отказались. Суд их в этом поддержал.

В начале декабря Юрась Карманов предложил заводу мировое соглашение. Тогда на слушанье пришла сотрудница Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и подтвердила: это они выдали журналисту справку с данными о цезии и стронции в молоке.

— Она также сообщила, что никаких других протоколов физическим лицам они не выдают. В Законе «О СМИ» есть статья, где сказано: «журналист, получивший данные от государственного органа, освобождается от ответственности», — пояснил свою позицию Юрась Карманов.

 
Теги: Минск
 
 
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Экономический суд Минска разрешил спор между журналистом агентства Associated Press Юрасем Кармановым и гомельским заводом "Милкавита".

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