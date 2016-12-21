21 декабря главой Администрации президента впервые в истории независимой Беларуси стала женщина — Наталья Кочанова, в прошлом мэр Новополоцка и вице-премьер по социальным вопросам. Политические аналитики, которых TUT.BY попросил поразмышлять над неожиданным назначением, считают, что это подходящая кандидатура для оперативного управления «штабом президента»: опытная в административной работе, преданная Лукашенко, неяркая в публичном поле.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Вместе с Кочановой в Администрацию президента в качестве первого заместителя пришел и бывший первый вице-президент НОК Максим Рыженков. Назначая новых управленцев, Лукашенко сказал , что Кочанова опытный государственный деятель, человек, «пришедший снизу», и очень преданный стране. У Максима Рыженкова президент отметил организаторские способности.

— Меня подкупает ваша ответственность и переживание за дело. А также энергия, с которой вы работаете, — сказал Александр Лукашенко.

Обновив верхушку Администрации, президент заявил, что штат этой структуры ждет оптимизация. В частности, глава государства предложил сократить должность зампредседателя по идеологии (с этого поста уже освобожден Игорь Бузовский), а также передать часть властных и организационных полномочий своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт, которая «чуть-чуть недозагружена».



Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Фото с сайта euroradio.fm

Реформа ждет и помощников президента. Лукашенко считает , что нужно оставить их для работы с законодательной и судебной ветвями власти, с банковским сектором, а по остальным направлениям — сократить, поскольку «они сыграли свою роль и практически не нужны».

TUT.BY спросил у политических аналитиков, какая главная задача у главы администрации президента, что может значить приход на эту должность Натальи Кочановой, и стоит ли ждать новых веяний в идеологической политике в стране.

«Администрация формировала повестку дня в 2001 году»

— Администрация президента занималась формированием идеологии, когда там работал тандем Михаил Мясникович — Владимир Заметалин, — считает Алексадр Зимовский, медиаконсультант из Петербурга, в прошлом председатель Белтелерадиокомпании. — Тогда администрация формировала повестку дня и все, включая оппонентов власти, работали в рамках этой повестки. В дальнейшем все остальные администраторы и идеологи учились и жили по конспектам и методикам, оставшимся с тех времен, то есть на уровне 2001 года. И тогда же АП перешла в реактивный режим работы, на различные вызовы отвечали в рамках уже имеющейся схемы.

По мнению Александра Зимовского, современная АП занимается информационным обеспечением, но сама ничего не формирует, «сиюминутные колебания задаются главой государства, который реагирует на внешние изменения повестки дня».

Экс-председатель Белтелерадиокомпании считает, что говорить об идеологии в современной Беларуси не имеет смысла, поскольку «отсутствует предмет обсуждения».

— Глава государства давно уже констатировал провал в создании белорусской идеологии, он, очевидно, трансформировал свои взгляды на проблему и снизил планку требований. Идеологический аппарат де-факто переключен на достаточно примитивную работу по патриотическому воспитанию масс. Ее основа — победа советского народа в Великой Отечественной войне.

«Ее работа в правительстве выпала на тяжелый период»

— Что касается функций Администрации президента, я считаю, она стала аналогом ЦК Компартии, — говорит Александр Класковский, руководитель аналитических проектов информационной компании БелаПАН, политический аналитик. — Формально партия ни за что не отвечала, а де-факто руководила всем идейно. Сейчас Администрация дает указания правительству, утверждает кадры и разрабатывает законопроекты. Это циклопическая структура, которая подмяла под себя другие вести власти. С одной стороны, у главы Администрации большие полномочия, с другой — его всегда можно раскритиковать в пух и прах.



Наталья Кочанова. Фото: пресс-служба правительства Беларуси

Аналитик не считает, что Наталью Кочанову «поставили создавать идеологию».

— Не помню, чтобы госпожа Кочанова отметилась какими-то яркими идеями, в частности на должности вице-премьера. Ее работа выпала на тяжелый период, когда белорусы вынуждены затягивать пояса, и, скорее, ей приходилось оправдываться за низкие зарплаты. Она никогда не выделялась на ниве идеологии. Скорее, на ее плечи будет возложено оперативное управление вертикалью. Официальный лидер, на мой взгляд, не настроен на реформы, убежден, что нужно напрягать аппарат, чтобы люди крутились, и поэтому мы наблюдаем такие частные кадровые перетасовки. На первом плане принадлежность к номенклатурной обойме и преданность главе государства, а не какие-то личные качества или новаторское мышление.

«Глава Администрации получает много информации и имеет доступ к президенту»

— Последние кадровые рокировки вписываются в попытку оптимизировать госаппарат и сократить расходы. Надо было продемонстрировать, что оптимизация будет касаться всех уровней, вплоть до Администрации президента, — говорит Андрей Казакевич, директор института «Палітычная сфера», доктор политических наук,

Он уверен, что в последнее десятилетие функции Администрации президента становились более отчетливыми.

— Сейчас это кадры, идеология, право (Администрация готовит значительную часть законопроектов для парламента и указы президента). Кроме того, есть моменты, связанные с определением экономического развития, внешней политики, но здесь функционал ограничен, поскольку делится с профильными министерствами.

Глава Администрации — человек, который получает много информации и имеет доступ к президенту, поэтому во многих вопросах он важен.

— Учитывая личность Кочановой и планируемые преобразования, можно предположить, что роль главы Администрации будет снижена. Впервые в руководстве этой структуры человек без серьезных позиций внутри исполнительных органов и с минимальным опытом работы на национальном уровне, что было характерно для предыдущих глав Администрации. Кандидатура Кочановой меньше всего подходит для таких задач, как разработка идеологической политики. Тут, скорее, речь о точном исполнении директив и установок.



Наталья Кочанова. Фото: www.government.by