21 декабря состоялся третий мастер-класс фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm, посвященный кинокритике. Специальным гостем мероприятия стал известный российский кинокритик и журналист, кинообозреватель «Вечернего Урганта» Антон Долин, который рассказал, что означает «понимать кино» и назвал лучшие, по его мнению, картины уходящего года.

Авторское кино нуждается в поддержке кинокритиков, уверен Антон Долин. Ведь оно еще несформировавшееся: «Людям, которые создают мобильное кино необходима обратная связь, анализ, чтобы они могли выработать оптимальную форму».

Он считает, что сегодня кинокритика обретает новые формы. Лекции, блоги, социальные сети образовывают многоголосье. Однако несмотря на то, что найти площадку по душе для выражения собственного мнения сегодня не составит труда, все же существует определенная разница между просто увлеченным зрителем или киноманом и профессиональным кинокритиком. Зритель, придя в кинотеатр на фильм, который ему не нравится, волен уйти из зала, уютно уснуть или обругать режиссера и его ленту. В то время как кинокритик получает зарплату за то, что смотрит определенный фильм и затем анализирует свои ощущения и эмоции, чтобы понять их. А затем найти слова для коммуникации.

Как должны выстраиваться взаимоотношения кинокритика и автора? «Идеальная ситуация – не быть знакомым с автором фильма, – уверен Антон Долин. – Но у меня так не выходит в силу моей некоторой медийности, хотя мои коллеги в основном пользуются правом анонимности».

Кому же в первую очередь служит кинокритика? Кому она нужнее? Антон Долин пишет рецензии исключительно для зрителя и никогда – для автора фильма. Эксперт уверен, что автор и зритель – по разные стороны баррикад, ведь первому нужно завлечь в кинотеатр на свое детище как можно больше людей, а второй хочет смотреть только то, что будет ему нравиться. Тексты и выступления Долина служат тому, чтобы посоветовать зрителю идти на фильм или наоборот, отговорить. «Я – адвокат зрителя, я работаю на него», – резюмировал Антон Долин.

По мнению Долина, нет ничего постыдного в том, что зритель не понимает тот или иной фильм. Потому что кино – это искусство, и постичь его невозможно. «Либо ты испытываешь чувства, глядя на произведение искусства, либо нет. А понимать можно теорию в физике, но никак не искусство». Однако кинокритик считает далеко не всякое кино искусством. И даже отказывает в этом многим голливудским картинам. По его словам, картина становится искусством, когда она активна, когда есть коммуникация. Так, над фильмами Андрея Тарковского вот уже много лет бьются и дискутируют как зрители, так и критики. Это говорит о том, что продолжается коммуникация. А многие голливудские массовые фильмы зачастую пассивны и используют «готовые рецепты». Они просто имитируют диалог. «Разумеется, в эту категорию я не включаю кино Джеймса Кэмерона, Кристофера Нолана, Квентина Тарантино и некоторых других – это шедевры, произведения искусства».

Как соотносятся кассовые сборы с кинокритикой? Антон Долин уверен, что практически никак. Кинокритика может влиять лишь на сборы небольших, малоизвестных фильмов. Но ведь о сборах таких фильмов никто всерьез не говорит – суммы совсем мизерные. И ценность таких картин отнюдь не в этом.

Кинообозреватель отметил, что ему важно получать отклик своих читателей и зрителей и он не прочь в конструктивном споре обсудить свои рецензии и кино. Негативный фидбек в большом объеме кинокритик получает крайне редко. Как он сам признается, в основном его суждения о кино «совпадают» со зрительскими. «Я – Капитан Очевидность российской кинокритики, и иногда меня это даже пугает», – признался Долин.

Каждый фильм имеет свою отмычку, уверен Антон Долин. Российский кинокритик порассуждал на тему создания смысла в кино и концепции «смерти автора»: когда автор закончил свое творение, он «умирает» – дальше оно живет без него, принадлежит аудитории. Кинокритики и зрители анализируют то или иное произведение и могут найти нечто свое, дополнительное в фильме. И это тоже плоскость взаимоотношений автора и кинокритика.

Завершая мастер-класс, специальный гость назвал лучшие, по его мнению, иностранный и российский фильмы уходящего года. Это «Патерсон» Джима Джармуша и «Дуэлянт» Алексея Мизгирева. «Кино не может изменить мир, но фильм может изменить человека», – уверен Антон Долин.

В третьем мастер-классе Студии velcom Smartfilm приняли участие члены жюри фестиваля киноаналитик Максим Жбанков и кинокритик Антон Сидоренко. В рамках мероприятия также состоялась презентация первого в Беларуси профессионального музыкального клипа, снятого на мобильный телефон Samsung Galaxy S7, – «Не мой дождь» группы J:МОРС.

Прием работ на фестиваль velcom Smartfilm продлится до 25 декабря. В этом году фестиваль впервые стал международным, и свои мобильные фильмы, наряду с белорусами, уже прислали десятки авторов из ближнего и дальнего зарубежья. Ограничений по жанру нет, главное, чтобы ролики были сняты на камеру мобильного телефона и не превышали 10 минут.



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