|
В Дятловском районе задержали егеря-нарушителя
22.12.2016 17:40 — Новости Общества | Tut.by
При осмотре сарая в Дятловском районе инспекторы обнаружили останки двух диких кабанов, разделывать которых из-за опасности АЧС запрещено, и 23 килограмма мяса этих животных. Местный егерь признался в правонарушении,
Патрулируя лесной массив у деревни Коршаки, госинспекторы услышали, как вдалеке хлопнула дверь авто. Машина направилась в деревню — там УАЗик затормозил возле одного из домов. Как оказалось, автомобиль принадлежит местному егерю, а сам дом приобрели в складчину несколько минчан, чтобы приезжать в эти места на охоту.
Инспекторы нашли неподалеку в кустах мешок с окровавленным снегом и попросили егеря открыть сарай. При осмотре там были обнаружены останки двух диких кабанов.
Разделывать и забирать их мясо, даже добытое законно, запрещено в связи с профилактикой АЧС. Когда в доме нашли еще и 23 кг мяса дикого кабана, егерь признался в нарушении.
По данному факту проводится проверка. Егерь как должностное лицо, воспользовавшееся служебными полномочиями, может быть привлечен к уголовной ответственности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При осмотре сарая в Дятловском районе инспекторы обнаружили останки двух диких кабанов, разделывать которых из-за опасности АЧС запрещено, и 23 килограмма мяса...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии