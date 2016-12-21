При осмотре сарая в Дятловском районе инспекторы обнаружили останки двух диких кабанов, разделывать которых из-за опасности АЧС запрещено, и 23 килограмма мяса этих животных. Местный егерь признался в правонарушении, сообщается на сайте Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте.



Патрулируя лесной массив у деревни Коршаки, госинспекторы услышали, как вдалеке хлопнула дверь авто. Машина направилась в деревню — там УАЗик затормозил возле одного из домов. Как оказалось, автомобиль принадлежит местному егерю, а сам дом приобрели в складчину несколько минчан, чтобы приезжать в эти места на охоту.

Инспекторы нашли неподалеку в кустах мешок с окровавленным снегом и попросили егеря открыть сарай. При осмотре там были обнаружены останки двух диких кабанов.

Разделывать и забирать их мясо, даже добытое законно, запрещено в связи с профилактикой АЧС. Когда в доме нашли еще и 23 кг мяса дикого кабана, егерь признался в нарушении.

По данному факту проводится проверка. Егерь как должностное лицо, воспользовавшееся служебными полномочиями, может быть привлечен к уголовной ответственности.