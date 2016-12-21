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Лукашенко и Кучма обсудили «минскую площадку» и обменялись подарками

22.12.2016 17:22 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Глава Беларуси Александр Лукашенко и экс-президент Украины *Леонид Кучма провели встречу в Минске. Политики тепло пообщались и обменялись подарками.

Лукашенко вручил Кучме символ 2017 года - плюшевого петуха. В свою очередь бывший украинский лидер презентовал своему главе Беларуси сборник трудов итальянского мыслителя Никколо Макиавелли.

«Для меня всегда большая честь пообщаться. А потом тоже, чтобы люди знали, что жизнь продолжается», - сказал Кучма. «Да, и что мы остались друзьями», - отметил в свою очередь Лукашенко. «Для меня это принципиально в первую очередь», - продолжил Кучма.

Также политики обсудили перспективы развития белорусско-украинских отношений и работу на минской площадке трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

27 декабря государства отметят юбилей - 25-летие установления дипломатических отношений.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Беларуси Александр Лукашенко и экс-президент Украины Леонид Кучма провели встречу в Минске. Политики тепло пообщались и обменялись подарками.

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