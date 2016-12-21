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Лукашенко и Кучма обсудили «минскую площадку» и обменялись подарками
22.12.2016 17:22 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Глава Беларуси Александр Лукашенко и экс-президент Украины
Лукашенко вручил Кучме символ 2017 года - плюшевого петуха. В свою очередь бывший украинский лидер презентовал своему главе Беларуси сборник трудов итальянского мыслителя Никколо Макиавелли.
«Для меня всегда большая честь пообщаться. А потом тоже, чтобы люди знали, что жизнь продолжается», - сказал Кучма. «Да, и что мы остались друзьями», - отметил в свою очередь Лукашенко. «Для меня это принципиально в первую очередь», - продолжил Кучма.
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