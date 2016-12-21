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Два года колонии-поселения получил охотник, который застрелил рыбака, приняв его за бобра

22.12.2016 18:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Два года лишения свободы в колонии-поселении получил 44-летний житель Бреста за причинение смерти по неосторожности, сообщили TUT.BY в суде Малоритского района.

Несчастный случай произошел 20 августа возле деревни Малые Доропеевичи Малоритского района.

Как сообщалось ранее, в момент происшествия потерпевший ловил рыбу с использованием сетей вместе с родственниками. По словам близких, они испугались звуков проезжающих рядом автомобилей и спрятались за возвышенностью, думая, что это инспекторы природоохраны, а мужчина остался в воде.

Один из водителей транспортных средств произвел выстрел в направлении потерпевшего. После этого он подошел к берегу и увидел, что в результате его стрельбы погиб мужчина, затем скрылся с места происшествия.

Подозреваемый был задержан сотрудниками органов внутренних дел в Бресте той же ночью. В ходе осмотра у него изъяли охотничье ружье «Сабатти». По словам подследственного, он думал, что стрелял в бобра. Мужчина в тот день имел разрешение на добычу водоплавающих птиц. Погибший является уроженцем д. Доропеевичи Малоритского района, проживал в Бресте.

15 декабря суд Малоритского района признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 144 УК и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Обвиняемого также лишили на пять лет права заниматься охотой, а также обязали выплатить в пользу четырех родственников погибшего 28 тысяч рублей морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест
 
 
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Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

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