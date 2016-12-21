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Визы в Беларусь подешевели до "шенгена" – 60 евро

22.12.2016 18:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек – Sputnik. Новые единые ставки консульских сборов за выдачу въездных виз начнут действовать в Беларуси с 1 января 2017 года, сообщил МИД республики в четверг.

Визы в Беларусь подешевели до "шенгена" – 60 евро
© Sputnik / Виктор Толочко
Конкретных сроков отмены виз для иностранцев нет

Ставки предусмотрены новой редакцией Налогового кодекса Республики Беларусь, которая начнет применяться в стране с начала следующего года.

"За выдачу индивидуальной визы, независимо от количества въездов, консульский сбор составит 60 евро, за выдачу групповой визы – 10 евро с человека", – сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Однако для граждан Литвы, Латвии, Польши, Японии, Эстонии и Сербии, как и прежде, ничего не изменится и будут действовать другие ставки консульских сборов: для Прибалтики – сниженные тарифы, японцев и сербов – бесплатно.

Как отметили в МИД, это решение направлено на стимулирование въездного иностранного туризма в Беларуси и развитие межличностных, деловых и культурных контактов.

 
Теги: Минск
 
 
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Для Прибалтики по-прежнему будут действовать сниженные тарифы, японцы и сербы смогут посещать Беларусь бесплатно.

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