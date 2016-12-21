МИНСК, 22 дек – Sputnik. Новые единые ставки консульских сборов за выдачу въездных виз начнут действовать в Беларуси с 1 января 2017 года, сообщил МИД республики в четверг.



© Sputnik / Виктор Толочко Конкретных сроков отмены виз для иностранцев нет

Ставки предусмотрены новой редакцией Налогового кодекса Республики Беларусь, которая начнет применяться в стране с начала следующего года.

"За выдачу индивидуальной визы, независимо от количества въездов, консульский сбор составит 60 евро, за выдачу групповой визы – 10 евро с человека", – сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Однако для граждан Литвы, Латвии, Польши, Японии, Эстонии и Сербии, как и прежде, ничего не изменится и будут действовать другие ставки консульских сборов: для Прибалтики – сниженные тарифы, японцев и сербов – бесплатно.

Как отметили в МИД, это решение направлено на стимулирование въездного иностранного туризма в Беларуси и развитие межличностных, деловых и культурных контактов.