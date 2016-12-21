МИНСК, 22 дек – Sputnik. Все участки второй Минской кольцевой автодороги будут бесплатными и плату за проезд по ним в будущем вводить не планируется, сообщили в четверг в Министерстве транспорта и коммуникаций.



© Фото: пресс-служба президента Беларуси Лукашенко проехал по МКАД-2 в автобусе

Официальное открытие МКАД-2 прошло 22 декабря, участие в нем принял президент Беларуси Александр Лукашенко, который проехал по участку второго столичного кольца на городском автобусе МАЗ .

"Вновь построенные участки являются бесплатными, введение платы за проезд по ним не планируется", – сказали в Минтрансе.

В ведомстве также отметили, что введение в эксплуатацию второй кольцевой направит транзитные потоки в обход Минска и объединит транспортные пути коридоров Север-Юг и Запад-Восток. По информации Минтранса, это улучшит экологическую обстановку в столице и повысит безопасность движения, будет стимулировать развитие прилегающих к МКАД-2 территорий, в том числе городов-спутников.

Решение о строительстве МКАД-2 было принято в 2010 году. Кольцо прокладывали в два этапа – от автодороги М-3 Минск – Витебск до автодороги М-6 Минск – Гродно, а затем соединили М-6 Минск – Гродно с М-1/Е30 Брест – Минск – граница Российской Федерации. Общая протяженность МКАД-2 составляет 160 километров, стоимость проекта – около 260 миллионов долларов США.