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Миллионному посетителю музея ВОВ в Минске вручили подарки

22.12.2016 21:15 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В минском музее Великой Отечественной войны чествовали миллионного посетителя. Им стал житель белорусской столицы Борис Казамзей.

Руководство музея вручило ему сертификат и памятные сувениры. После чего предложило оставить запись в книге почетных гостей. Также для Бориса Казамзея и его сыновей провели индивидуальную экскурсию в фондохранилище музея, в котором хранятся подарки известных людей и правительственных делегаций.

«Я будучи школьником ходил в старое здание музея каждый год. И хотелось, чтобы дети ходили не просто посмотреть на оружие, а чтобы у них сложилось глубокое восприятие и понимание того, что было в те далекие годы», - рассказал Борис Казамзей.

Музей Великой Отечественной войны в Минске ежедневно посещают сотни людей. Только с начала этого года в нем побывало свыше 35 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Для Бориса Казамзея и его сыновей провели индивидуальную экскурсию в фондохранилище музея.

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