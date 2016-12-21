|
Миллионному посетителю музея ВОВ в Минске вручили подарки
22.12.2016 21:15 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В минском
Руководство музея вручило ему сертификат и памятные сувениры. После чего предложило оставить запись в книге почетных гостей. Также для Бориса Казамзея и его сыновей провели индивидуальную экскурсию в фондохранилище музея, в котором хранятся подарки известных людей и правительственных делегаций.
«Я будучи школьником ходил в старое здание музея каждый год. И хотелось, чтобы дети ходили не просто посмотреть на оружие, а чтобы у них сложилось глубокое восприятие и понимание того, что было в те далекие годы», - рассказал Борис Казамзей.
Музей Великой Отечественной войны в Минске ежедневно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для Бориса Казамзея и его сыновей провели индивидуальную экскурсию в фондохранилище музея.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии