В минском музее Великой Отечественной войны чествовали миллионного посетителя. Им стал житель белорусской столицы Борис Казамзей.

Руководство музея вручило ему сертификат и памятные сувениры. После чего предложило оставить запись в книге почетных гостей. Также для Бориса Казамзея и его сыновей провели индивидуальную экскурсию в фондохранилище музея, в котором хранятся подарки известных людей и правительственных делегаций.

«Я будучи школьником ходил в старое здание музея каждый год. И хотелось, чтобы дети ходили не просто посмотреть на оружие, а чтобы у них сложилось глубокое восприятие и понимание того, что было в те далекие годы», - рассказал Борис Казамзей.

Музей Великой Отечественной войны в Минске ежедневно посещают сотни людей . Только с начала этого года в нем побывало свыше 35 тысяч человек.