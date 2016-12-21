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Транспортная свобода: Лукашенко открыл новое «кольцо» в Минске

22.12.2016 21:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске открылось движение по второй кольцевой дороге. В торжественной церемонии принял участие президент республики Александр Лукашенко, сообщает телеканал «МИР 24».

Бетонная трасса длиной 160 километров проходит на расстоянии 20-30 километров от города. Расчетная скорость движения 120 километров в час. Задача этой дороги - разгрузить Минскую кольцевую, работающую на пределе. Кроме того, магистраль впишется в международный транзитный маршрут «Великий Шелковый путь», идущий из Китая в Европу через Казахстан, Россию и Беларусь. Есть и технологическая особенность: на МКАД-2 впервые в республике применили бетонное покрытие.

Венгрия + Италия
 
Теги: Минск
 
 
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Вторая кольцевая дорога будет проходить на расстоянии 20-30 километров от города и разгрузит Минскую кольцевую.

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