В Минске открылось движение по второй кольцевой дороге. В торжественной церемонии принял участие президент республики Александр Лукашенко , сообщает телеканал «МИР 24».

Бетонная трасса длиной 160 километров проходит на расстоянии 20-30 километров от города. Расчетная скорость движения 120 километров в час. Задача этой дороги - разгрузить Минскую кольцевую, работающую на пределе. Кроме того, магистраль впишется в международный транзитный маршрут «Великий Шелковый путь», идущий из Китая в Европу через Казахстан, Россию и Беларусь. Есть и технологическая особенность: на МКАД-2 впервые в республике применили бетонное покрытие.