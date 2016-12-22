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Визы для приезжающих в Беларусь туристов станут гораздо дешевле с 2017 года

22.12.2016 23:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Фото с сайта potrebitel.by

С 1 января 2017 года индивидуальная годовая виза для въезда в Беларусь будет стоить 60 евро, выдача групповой визы — 10 евро с человека. Новые единые ставки консульских сборов за выдачу въездных виз установлены в соответствии с новой редакцией Налогового кодекса Республики Беларусь, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. Сейчас годовая белорусская виза обходится европейцам в 150 евро.

В отношении граждан и жителей Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Японии и Сербии, как и прежде, установлены иные ставки консульских сборов. В частности, граждане Японии и Сербии в соответствии с двусторонними соглашениями освобождаются от уплаты консульских сборов.

Граждане Польши и стран Прибалтики, как и ранее, оплачивают консульские сборы по сниженным тарифам.

Подробная информация будет размещена на сайте Министерства иностранных дел накануне вступления в силу новых ставок консульских сборов.

Напомним, в этом году Беларусь разрешила иностранцам без визы посещать Августовский канал, Гродно и Гродненский район, еще раньше — Беловежскую пущу. Возможно, эти меры поспособствуют упрощению визового режима со стороны ЕС.

А к концу 2018 года белорусы получат биометрические паспорта и национальные ID-карты. Это еще одно из условий Евросоюза по упрощению визового режима с нашей страной.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сейчас годовая белорусская виза обходится европейцам в 150 евро.

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