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Визы для приезжающих в Беларусь туристов станут гораздо дешевле с 2017 года
22.12.2016 23:29 — Новости Общества | Tut.by
С 1 января 2017 года индивидуальная годовая виза для въезда в Беларусь будет стоить 60 евро, выдача групповой визы — 10 евро с человека. Новые единые ставки консульских сборов за выдачу въездных виз установлены в соответствии с новой редакцией Налогового кодекса Республики Беларусь, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. Сейчас годовая белорусская виза обходится европейцам в 150 евро.
В отношении граждан и жителей Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Японии и Сербии, как и прежде, установлены иные ставки консульских сборов. В частности, граждане Японии и Сербии в соответствии с двусторонними соглашениями освобождаются от уплаты консульских сборов.
Граждане Польши и стран Прибалтики, как и ранее, оплачивают консульские сборы по сниженным тарифам.
Подробная информация будет размещена на сайте Министерства иностранных дел накануне вступления в силу новых ставок консульских сборов.
Напомним, в этом году Беларусь
А к концу 2018 года
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Сейчас годовая белорусская виза обходится европейцам в 150 евро.
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