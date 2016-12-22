Следует четко понимать, что политика — отдельно, Следственный комитет — отдельно, заявил председатель СК Иван Носкевич, комментируя в эфире телеканала ОНТ задержания трех колумнистов российских изданий Regnum, Lenta.ru и EADaily.



Глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич. Фото: пресс-служба СК

«Мы эти возбужденные уголовные дела не рассматриваем как некие политические ходы. Для нас это три из 85,5 тыс. уголовных дел — не более того», — заявил Носкевич.

Он отметил, что поводы и основания для возбуждения этих дел были. Поводом послужило обращение Министерства информации, основанием — заключение республиканской экспертной комиссии о содержании в статьях призывов к разжиганию национальной розни.

«Я хотел бы обратить внимание, что сейчас возбуждено три дела в отношении, как их называют, „русофилов“, буквально месяц назад по результатам уголовного дела был осужден молодой человек, которого называли „русофобом“. Весной этого года мы направили в суд уголовное дело в отношении лиц, которые призывали к неприязни к цыганской национальности. В настоящее время в Витебском областном суде по этой же статье рассматривается уголовное дело в отношении молодого человека», — рассказал председатель СК.

Он подчеркнул этими примерами, что Следственный комитет аполитичен.

«У нас свободное государство, можно свободно выражать свою точку зрения, но Следственный комитет говорит, что свобода слова заканчивается там, где начинаются конкретные действия, направленные на разжигание национальной розни и вражды, есть признаки состава конкретного преступления», — отметил Носкевич.

В середине декабря Следственный комитет задержал сразу трех колумнистов российских изданий Regnum, Lenta.ru и EADaily. Один из них минчанин, преподаватель БГУИР Юрий Павловец, второй — школьный охранник из Бреста Дмитрий Алимкин, третьим оказался собкор Regnum в Минске, редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко.

Как утверждает следствие, под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь и Артур Григорьев они писали заказные статьи и получали за них деньги от шеф-редактора Regnum Юрия Баранчика. На колумнистов заведено уголовное дело, их подозревают в разжигании национальной розни.

В своих колонках авторы отличались четко пророссийской позицией. Юрий Павловец много писал о «росте национализма» в Беларуси. Дмитрий Алимкин в одном из своих материалов называл белорусский язык диалектом русского, а самих белорусов — местной идентичностью в составе русского народа. В одном из последних текстов Сергея Шиптенко сказано, что после распада СССР Беларусь скатилась до состояния «региональной провинции». В другом автор предрекает, что наша страна будет и дальше погружаться «в пучину деградации и „вышиваночного“ безумия».

Подозреваемые заключены под стражу.